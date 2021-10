¿Padece uñas frágiles? Así puede cuidarlas y endurecerlas

Tener uñas frágiles es uno de los problemas que más sufren las mujeres que quieren dejárselas crecer y exhibir las nuevas tendencias en manicura.

En internet hay muchas recetas y remedios caseros para arreglar esta situación: limón, ajo, vinagre de manzana y otros. Pero, ¿qué funciona de verdad?



Aquí le contamos qué dicen los expertos al respecto.

(Le puede interesar: Le contamos cómo prevenir los hongos en las uñas de los pies).

En principio, como en todos los aspectos del ámbito de la belleza, es necesario llevar una alimentación saludable.

Tips de cuidado de las uñas

Para que las uñas sean fuertes, deben estar saludables. Por eso, es necesario tener ciertas consideraciones con respecto a los productos y tratamientos que les aplicamos.



Pilar Ochoa, médica especialista en dermatología, brinda algunos consejos, en su canal de YouTube, para lograr un mejor cuidado de los escudos naturales para nuestros dedos.

Facebook Twitter Linkedin

Antes de iniciar cualquier diseño, siempre aplique una base de esmalte transparente. Foto: Mauricio León

Tener cuidado al utilizar esmaltes o lacas para tratar los defectos o manchas en las uñas, que generalmente son provocadas por infecciones o traumas. Algunos pueden generar alergias.



Durante el 'manicure' se debe cortar las uñas en forma recta para evitar que se abran.



No es recomendable cortar la cutícula porque se ocasionan traumatismos en la piel que pueden la vuelven susceptible a infecciones u hongos.



Tampoco es recomendable limar la parte superior de la uña porque puede propiciar quiebres y fisuras.



No utilizar uñas postizas muy largas porque generan riesgo de partir o desprender el tejido de raíz a la hora de manipular objetos.



No utilizar las uñas acrílicas durante un periodo largo de tiempo porque generan un bloqueo entre capas que promueve las infecciones. Además, este tipo de uñas necesitan de pegamentos especiales para adherirse al tejido, los cuales pueden generar dermatitis de contacto, alergias, hinchazón o sensación de picazón en el área.



(También puede leer: ¿Qué es la 'manicura abstracta', nueva tendencia de moda?).



Aplicar protector solar y usar guantes especiales, de los que solo sobresalga la uña, cuando se expongan las manos a la luz ultravioleta A utilizada para endurecer los esmaltes en gel.



Utilizar quitaesmaltes sin fragancias y que contengan compuestos hidratantes como la vitamina E.



Finalmente, se recomienda llevar al salón de belleza utensilios propios, o verificar que las herramientas del lugar estén correctamente desinfectadas, para hacerse la manicura.

La recomendación es consumir y utilizar productos ricos en vitaminas A, B5, B6, C, y E, en Omega 3 y 6, en proteína de soja y colágeno, que contribuyen a dar vitalidad y mejorar el aspecto de las uñas quebradizas, secas y apagadas, de acuerdo con el medio especializado 'Hola'.

Más noticias

Amaranta Hank pensaría lanzarse al Congreso y sus seguidores la apoyaron

Video: exsoldado iba a ser atracado y desarmó a ladrones en apenas segundos

¿Existe la isla de El juego del calamar? Esto pasa al buscar en Google Maps

Investigan brutal video de paramédico pateando a un habitante de calle

¿Reír o llorar? La insólita canción inspirada en 'El juego del Calamar'

Tendencias EL TIEMPO