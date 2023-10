¿Cómo empezaron Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo su noviazgo?

En la tarde del pasado sábado 21 de octubre, se conoció la lamentable noticia de que la exreina y actriz, Alejandra Villafañe, falleció luego de luchar varios meses contra el cáncer.



Tras su partida, su novio, el actor Raúl Ocampo, le hizo una sentida dedicatoria en sus redes sociales y también mostró algunas fotografías de los últimos momentos que vivió junto Alejandra.

“Quiero que sepas que… Por siempre”, escribió y compartió unas fotos en las que se podía ver que ambos se raparon el pelo cuando las quimioterapias de la actriz empezaron a mostrar los efectos secundarios en su cuerpo.



Villafañe y Ocampo lucharon contra esta enfermedad juntos, esto ha hecho que varios internautas se conmuevan y se hagan más preguntas sobre su relación, una de las más frecuentes es: ¿cómo iniciaron a salir?



(Le puede interesar: Novio de Alejandra Villafañe envía duro mensaje: 'Me tendrás que conocer en otra vida').



En una entrevista con 'Bravissimo', en mayo de este año, la pareja reveló que por muchos años ellos habían sido amigos, pero a medida que avanzaba su amistad, Ocampo se dio cuenta de que le gustaría tener una relación con alguien como Alejandra.

"Ya después uno cambia la visión y dice: 'espérate, es la mujer más guapa del mundo' y ahí ya empieza uno a decir: 'pues, vale la pena' y empieza el reme", aseguró Ocampo.



Por su parte, la actriz reveló que en un principio tenía miedo de que empezaran a salir y que la relación de amistad se dañara. “Un día íbamos hablando de si llegaríamos a morir hoy, qué haríamos. Y Raúl me decía lo que él hubiera hecho y yo también, yo me veía una serie en ese momento de dos amigas que vivían juntas y una siempre que salía de la casa decía: 'si me muero hoy quiero que sepas que te quiero'. Entonces, cuando Raúl se fue a montar al Uber, yo le dije: 'si me muero hoy quiero que sepas que te quiero'… Luego él al rato me escribe por WhatsApp 'si me muero hoy quiero que sepas que me gustas'", reveló Alejandra.



(Le puede interesar: Con emotivos mensajes, RCN y amigos cercanos despiden a la actriz Alejandra Villafañe).



Luego, Ocampo comentó que su noviazgo no sucedió de inmediato y tuvo que ser muy constante y persistente para que las cosas se dieran de la mejor manera. Esto les permitió que tuvieran más de cuatro años de relación.

Por último, en la entrevista, Alejandra le dedicó unas palabras a Raúl y comentó: "Solo quiero decirte que te amo infinitamente. Sabes que cuenta conmigo al ciento por ciento. Hemos crecido mucho como personas, actores, en todos los aspectos creería yo. Te agradezco muchísimo este encuentro de almas, eres espectacular", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

