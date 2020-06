Guía práctica para desinfectar los alimentos

La pandemia ha cambiado la rutina y el estilo de vida de las personas, y también los hábitos sanitarios y la forma en la que la cuidan su salud. Un ejemplo de ello es la desinfección de los alimentos, que si bien es una tarea que debería realizarse siempre, independientemente de la pandemia, solo hasta ahora, en algunos hogares, se le está dando la importancia que merece.

Si bien es cierto que no hay evidencia científica que indique que la comida o sus empaques son vía de contagio del nuevo coronavirus, sí existen otras enfermedades que pueden trasmitirse por la incorrecta manipulación que se les da, consciente o inconscientemente, a los alimentos. De allí la relevancia de saber cómo evitar infecciones e intoxicaciones a partir de ciertas medidas higiénicas.



Al momento de mercar

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los principales factores por los que se adquiere una enfermedad trasmitida por alimentos (ETA) es comprar o consumir alimentos en lugares no confiables. De manera que al momento de mercar es fundamental hacerlo en una tienda o almacén de confianza, en el que las condiciones de almacenamiento y salubridad sean las adecuadas.

Siempre compre alimentos en lugares de confianza. Foto: iStock

Además, otro punto clave para reducir el riesgo de enfermedades, según la OMS, es revisar las fechas de vencimiento y, sobre todo, evitar romper la cadena de frío de los productos refrigerados o congelados, pues al mantenerlos durante mucho tiempo lejos de su temperatura ideal pierden propiedades y se propicia el crecimiento de microorganismos. En este sentido, lo más recomendable es que las carnes y lácteos sean los últimos alimentos en echar al carrito de compras, de tal forma que no duren más de dos horas expuestos a temperatura ambiente.

Al llegar a casa

De acuerdo con la nutricionista Claudia Esperanza Briceño, jefe del departamento de nutrición de la Fundación Santa Fe, en Bogotá, existen tres soluciones a partir de ingredientes caseros con los cuales usted puede desinfectar frutas, verduras y tubérculos.

Hipoclorito: diluir 15 ml (1,5 cm) de hipoclorito en 1 litro de agua. Vinagre: mezclar 200 ml (20 cm) de vinagre en 1 litro de agua. Limón y sal: adicionar 100 ml (10 cm) de zumo de limón con 5 gramos de sal a un litro de agua.

Al llegar a casa usted debe optar por alguna de las mezclas anteriores para eliminar gérmenes y bacterias, pero antes, es importante que lave los alimentos con abundante agua para quitar el polvo y todo tipo de residuos visibles. Una vez realizado este primer procedimiento, puede dejar las frutas, verduras y tubérculos en la solución de su elección durante 15 minutos y, al culminar este tiempo, el paso final será enjuagar nuevamente con abundante agua.



En cuanto a las cantidades de vinagre, limón y especialmente de hipoclorito, Briceño es enfática en que se debe ser muy riguroso al momento de medir cada sustancia, pues no es recomendable pasarse de los mililitros aconsejados por cada litro de agua.



También debe ser muy cuidadoso con el tiempo durante el que las frutas y verduras van a estar en la solución.



“Los alimentos no pierden sus propiedades siempre y cuando no los deje más de 15 minutos. De lo contrario, la solución va a ingresar al interior del alimento y éste va a perder sus propiedades” asegura la experta.



En el caso de los paquetes, Briceño recomienda humedecer un pañito en la solución de hipoclorito para limpiar cada parte del empaque. “Este proceso le da a uno la tranquilidad de que las carnes, lácteos o productos empacados no van a entrar infectados al refrigerador, congelador o a su lugar de almacenamiento”.



Cabe resaltar que la solución de hipoclorito es la más efectiva y recomendada, pero también es muy importante, como se dijo anteriormente, tener precaución con las cantidades que se van a utilizar.

Es importante limpiar los productos que compre en las tiendas, mercados o supermercados. Foto: iStock

Al cocinar

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “si manipulamos los alimentos siempre con las manos limpias y practicamos las normas higiénicas adecuadas evitaremos que nuestras familias corran el riesgo de consumir un alimento contaminado”. De allí la importancia de tener especial cuidado al momento de cocinar, pues de nada sirve desinfectar los alimentos si no se tiene precaución al prepararlos.



En este sentido, Briceño aconseja utilizar tablas de picar de colores al porcionar los diferentes alimentos, para así evitar la contaminación cruzada. “Yo no debo utilizar una tabla para todo, no puedo picar carne en la misma que voy a manipular verduras así la lave, no es una buena práctica”, asegura.



Además, advierte de la importancia de no romper la cadena de frío de los alimentos. “Nunca puedo pasar un alimento de congelación directamente a preparación porque eso permite el crecimiento de microorganismos. Este tipo de choques térmicos hacen que un alimento se contamine y pierda sus nutrientes”.

Otras recomendaciones

Después del proceso de desinfección no almacene los alimentos húmedos. Siempre séquelos muy bien. Nunca reutilice las soluciones con las que desinfecta los alimentos ni las guarde para el día siguiente. Al limpiar los empaques siempre use un pañito húmedo diferente. Almacene los alimentos en lugares secos y frescos. Recuerde que la humedad es el ambiente perfecto para la reproducción de microorganismos. Las frutas y verduras de cáscaras suaves solo pueden desinfectarse con abundante agua, pues su textura es muy delicada y el sumergirlas en cualquier solución durante 15 minutos pude hacer que pierda sus propiedades. Ejemplo: fresas, uvas, uchuvas, moras. Tapar muy bien los alimentos, especialmente los que están porcionados o abiertos. No utilizar tablas o cualquier otro utensilio de madera. Cambiar las esponjas y esponjillas semanalmente o de acuerdo a la frecuencia de uso.

Más allá de la existencia del nuevo coronavirus, es importante mantenernos saludables no solo gracias a lo que consumimos, sino a cómo lo consumimos.



“Muchas veces nos preocupamos más por el sabor de los alimentos, pero no siempre nos preocupamos porque cumplan con las normas de desinfección adecuadas. En la medida que uno sea muy cuidadoso con la práctica de limpieza y desinfección de los alimentos, las posibilidades de enfermarnos cada vez son menores” concluye la doctora Briceño.



