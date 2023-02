Regresó #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darle un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma. Conozca esta nueva historia.



Antes de que me juzguen, quiero aclarar que no fue planeado y, en ocasiones, todo comenzó con un acto noble y desinteresado. Permítanme contarles en este espacio cómo sucedió todo y de paso 'exorcizar' estos amores prohibidos de los cuales mis amigos no han sabido nada, aunque sí lo sospecharon en su momento.



Son tres historias, en momentos diferentes de la vida. Vamos con la primera, al final del colegio.

Un amor de colegio que acabó con todo: amistades, conquistas y noviazgos

Era el 2010; estudiaba en un colegio masculino y vivía en un barrio que no contaba con ningún parque y que hasta el día de hoy es poco residencial. Por tal motivo, nunca tuve una amiga en mi infancia o juventud.



En cambio, mis amigos sí que las tenían. Iban de 'prom' en 'prom', salían a cine, pasaban la tarde coqueteando con alguna vecina y empezaban a tener sus primeras relaciones amorosas (y sexuales).



A decir verdad, me importaba poco 'estar quedado' frente a los demás. Yo andaba en mi cuento: la música, pensar en qué iba a estudiar, conseguirme una beca para la universidad, etc.



Nunca riñó entre nosotros la disparidad de intereses, pero algo hizo clic y ahí es donde surge la historia que estoy por confesar.

Mi amigo la trataba mal y yo solo quería que ella se alejara de ahí. Foto: iStock

Mi mejor amigo, Carlos, en ese entonces conoció a una joven, Catalina, dos años menor que nosotros. Se la pasaba hablando de ella, pero no sobre su belleza, sobre la buena persona que era; solo se refería a ella con desprecio, jactándose de que la tenía 'comiendo de la mano'.



Eso sí que me puso a hervir la sangre. Ni tenía idea de quién era, ni cómo se veía en persona. Solo sabía que no merecía que mi amigo fuera un patán con ella. Así que en un descuido le cogí su celular, le saqué el teléfono de la chica y al final de clases la llamé.



​"Mira, no te conozco y tú no me conoces. Yo he escuchado a este 'man' hablándote y tratándote mal. Creo que no te lo mereces. Si me lo permites, te aconsejo que cortes tu amistad con él. Acá solo raja de ti', le dije.



Ese fue un baldado de agua fría para ella y el comienzo de nuestras conversaciones. En aquel entonces yo no tenía las posibilidades económicas de mi amigo. Qué celular y qué nada, así que empezamos a hablar por Facebook.



Era mi primera amiga y me sentía cómodo con ella, aunque aún salía con mi amigo y habían formalizado una relación, diciendo que iba a cambiar. A mí no me importaba eso; pensaba que, al fin y al cabo, allá ellos.



Sin embargo, nuestras conversaciones se fueron haciendo cada vez más profundas y, cómo no, candentes. ¡Oh, sorpresa! Estaba en un amorío textual con la novia de quien era mi mejor amigo.



Carlos nunca cambió y la siguió tratando como siempre; ella y yo seguimos con lo nuestro en mensajes, pero nunca concretábamos un encuentro cara a cara para sellar con el cuerpo la infidelidad que se estaba gestando.



En 2011, yo ya quería tener mi primer noviazgo y me había concentrado en conocer y conquistar a una chica. Aún hablaba con Catalina, pero ya le habíamos bajado a las revoluciones, aunque seguía siendo insistente con mi mensaje: "Deja a ese tipo".



Ese mismo año, Carlos me quitó la palabra de un día para otro. En nuestras clases de baloncesto, empezó a chocar duramente contra mí, como con la intensión de lastimarme. Entretanto, nuestro círculo de amigos me expulsó. "¡Pero qué pasa!", me preguntaba yo.



¿Qué pasaba? Que Catalina le terminó y él creyó que lo había hecho para estar conmigo y no era sí, o bueno sí, pero no así. Resulta que cuando terminaron, me dijo que nos viéramos un fin de semana. Lo hicimos y en nuestro encuentro me robó un beso. Luego dijo que me quería a mí.



Yo le dije que no me interesaba como una pareja sentimental y que me gustaba otra chica. Pero como si de un drama se tratara, resulta que mi conquista había visto cómo nos besábamos Catalina y yo. No quedo nada: ni amistad, ni conquista, ni noviazgo. Todos perdimos todo.

En la universidad fui 'cacho' y 'cachón'

'El que a hierro mata, a hierro muere' es un dicho muy popular. Y sí, a mí también me tocó sufrir una infidelidad. Para no darle muchas vueltas al asunto, era una relación de tres años. En una salida de amigos, ella pasó la noche con uno de ellos.

A pesar de que me dolía, yo quería seguir intentándolo. Foto: iStock

​Quise seguir intentándolo, pero era muy difícil. En ese momento de crisis; de 'sí', pero 'no', me metí en un grupo de oración. Nos veíamos cada sábado en la tarde, orábamos, estudiábamos temas religiosos y en la noche salíamos a comer.



La gente era muy agradable e hice muchos amigos, entre ellos el director del grupo, Sebastián, y Valentina, quienes tenían una relación a escondidas para que el resto del grupo no notara el supuesto 'conflicto de intereses'. Ese noviazgo estaba en crisis también.



Con Valentina nos llevábamos muy bien. Teníamos el mismo humor ácido y podíamos pasar las noches enteras chateando o hablando por teléfono. Nuestra relación era muy cercana y no existía ninguna tensión amorosa o sexual entre nosotros. Sin embargo, en el momento más oscuro de mi relación, una voz interior me decía "¿y si reforzamos la amistad?".



​De repente Valentina me parecía más atractiva y el corazón se me empezaba a acelerar cuando le miraba la boca. "¿Qué pasa si le robo un beso? ¿Sentirá algo por mí? ¿Le pareceré atractivo?", me preguntaba.



​Un fin de semana fui al grupo de oración en el carro de mi mamá. Le dije a Valentina que si quería la acercaba y ella accedió. Estando ya en el carro, le dije que estaba muy temprano, que por qué no íbamos a comer algo por ahí cerca.



Así fue. Comida rica, risas, chistes; todo muy normal hasta el momento. Nos volvimos a subir al carro y la llevé hasta su casa. Estacionamos frente a la portería y nos quedamos hablando una hora más. Yo sabía que era el todo o nada.



​Le empecé a echar leña al fuego:



-"Parce, pero ¿por qué estás sola?", le pregunté



- "No sé, no le gusto a ningún tipo. Nadie me cae", decía.



- "¿Cómo vas a decir eso, si eres bellísima?", le replicaba



- "¿Ah sí?, pero a ti cómo te gustan las mujeres", me preguntaba, siguiendo el juego.



- "¡Ja! Pues qué te digo. Con el pelo castaño y largo (...)", le decía mientras mandaba mi mano por detrás de su cabeza y le daba una suave caricia.



- "Ah, es decir que te gustan como yo", decía con una sonrisa coqueta que se enmarcaba en unos labios rojos recién pintados.



​- "¿Pero a ti cómo te gustan los hombres?", le respondí.



- "No te voy a decir".

​

- ¿Qué pasaría si nos besáramos?



- "A que no eres capaz", me decía.



- "No, no lo soy".



- "A ver ...", dijo y procedió a acercarse lo suficiente para que su boca y la mía quedaran separadas por milímetros.

Estuve tan cerca de 'fortalecer la amistad' y al final no fui capaz. Foto: iStock

​Y justo cuando me llenaba de valor para darle un beso, ella se separó y dijo que mejor no, que después no sabíamos cómo íbamos a terminar y procedió a bajarse del carro y a entrar al edificio.



Después de eso, le conté a otro amigo del grupo que Valentina me estaba moviendo de todo, pero él me contó que era la novia de Sebastián. Ahí todo terminó y se tornó rara la relación entre los dos.

Erosioné una relación en la que había 15 años de diferencia

Mi relación finalmente terminó. Estaba solo y me había alejado del grupo. Para no quedarme sin planes y evitar la tentación de regresar con mi exnovia, me metí en una banda.



Siempre he sido un tipo de pocas palabras por lo que suelen creer que soy sumamente introvertido. Además, considero que proyecto una imagen de vulnerabilidad, por lo que termino siendo 'el protegido' de los círculos en los que me muevo.



Pasó en el grupo y pasó en la banda. Acá Wilmar, el director y guitarrista, me dio toda su confianza. Él tenía una relación con Tatiana, 15 años menor. Ella tenía 18 y él, 33.



Facebook Twitter Linkedin

En medio de nuestra visita, empezamos con caricias que subían el calor del encuentro. Foto: iStock

La relación era muy particular porque el papá de Tatiana no la dejaba salir con amigos, mucho menos tener novio (al menos de forma oficial) y era sumamente controlador. Sin embargo, ella hallaba la forma de burlar la vigilancia de su papá y estar con Wilmar.



​Acá, a diferencia de las historias anteriores, sí quería conquistar a Tatiana a como diera lugar. Que dejara a su novio y tuviéramos algo; fugaz o sólido, no me interesaba.



Ella me parecía sumamente atractiva y una excelente persona. Así que empecé a llenarle la cabeza de cucarachas cada vez que discutían.



Le decía que eso era porque estaban en diferentes momentos de la vida, que debía buscar alguien más cercano a su edad (como yo), que cómo iban a hacer cuando él ya fuera un anciano y ella aún tuviera vitalidad.



​En cuestión de meses, esa relación ya estaba tambaleando y Tatiana y yo quedamos de vernos en la mañana de un viernes, cuando yo no tenía clases en la universidad y el papá de ella se iba a trabajar.



¡Qué mañana la que pasamos! Reímos, coqueteamos, nos acariciamos, nos confesamos nuestros sentimientos.

Toda la magia duró solo esa mañana. Después, ella se fue a seguir en las dinámicas de siempre entre su papá y su novio. Al cabo de un tiempo terminaron y ella encontró el amor de su vida.



Yo hice lo mismo, pero me quedé con estas historias rondando en la cabeza. Ahora las comparto, intentando expiar lo que hice.

