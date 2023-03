¿Otra vez está teniendo problemas con su cremallera? por su sistema de cruce, este pequeño accesorio que usamos en bolsos, carteras y algunos artículos de ropa suele atascarse o romperse a menudo.



(Le podría interesar: Así puede instalar ChatGPT en el celular para usarlo en WhatsApp)

Aunque repararla puede parecer tedioso, existen algunos trucos y mecanismos que medios como Hogarmania o Información comparten para ayudar a agilizar al arreglo. Conozca los pasos a seguir en cada caso.



El proceso puede variar según el percance que haya sufrido la cremallera. Uno de los más comunes es encontrar la pieza atascada con algún pedazo de tela de la prenda o que esta definitivamente no se mueva.



Si se trata de un atasco con la tela, deberá tirar suavemente hacia atrás la pieza mientras hace fuerza hacia abajo de la tela mordida. Intente no realizar mucha fuerza, porque si se excede podría romper la pieza y por consiguiente necesitará conseguir un reemplazo.



Si el caso es que la pieza no se mueve hacia adelanta, ni hacia atrás y tampoco ve que tenga un pedazo de tela atascado, puede deberse a falta de lubricación y deberá usar cualquier tipo de líquido que permita mejorar la movilidad de la pieza: aceite, vaselina, entre otros.



(Lea también: Así puede tener un chatbot para su emprendimiento o empresa)

Facebook Twitter Linkedin

Cremallera Foto: Istock

Otros de los casos más comunes es que ambas partes de la cremallera conocidas como dientes, tienen poco agarre al cerrarse con la pieza o carro, por lo que, a los pocos minutos suelen abrirse o dejar ciertas partes de la cremallera abierta.



En este caso, tiene algunas opciones para arreglar el problema. Inicialmente podría optar por comprar otro carro o pieza de cierre, extraer la anterior y efectuar el cambio, sin embargo, podría optar por ajustar este carro defectuoso apretando su estructura con un alicate o unas tenazas, para que el agarre se ajuste mejor a los dientes de la cremallera.



(Le podría interesar: Instagram: así puede cambiar el estilo de letra de su biografía)



Y finalmente encontramos la tercera más común, la pieza de cierre se ha salido. Suele presentarse más en bolsos, maletas e incluso chaquetas o buzos con cierre y aunque es molesto, es uno de los más fáciles de reparar.



Solo deberá introducir los dientes por la pieza en sus laterales. Ambos deberán llenar el tope del carro y posteriormente deberá sostener las puntas de la línea de dientes y tirar hacia arriba hasta cerrar la cremallera.

El tenedor es tu mejor amigo si se sale el cierre

Si se te complicó introducir la pieza de cierre en los dos dientes puedes usar un tenedor como herramienta de ayuda. Solo debes introducir la pieza en los dientes del trinche y posteriormente ubicar, en medio de los espacios, las dos líneas de dientes para que se adapten mejor al carro.

Más noticias

- TikTok, la luna y las almas gemelas: ¿cómo hacer un video para esta tendencia?



- Esto es lo que pasa cuando marca ##002# en su celular



- YouTube: estos son algunos trucos para ver videos sin anuncios