El uso de los leds en las zapatillas surgió durante los años noventa en Estados Unidos, cuando jugadores de la NBA empezaron a utilizarlas en sus partidos de pretemporada. A partir de eso se popularizaron, teniendo gran éxito en Estados Unidos y Europa, y luego en el resto del mundo.

Estas zapatillas, además de ser una prenda llamativa, tienden a necesitar cuidados especiales para evitar que se dañen. Por eso es importante conocer los modelos y así mantenerlas por más tiempo. Existen los no recargables que por lo general no permiten ser sustituidos, ni arreglados, su batería es de larga duración, pero en cuanto acaba no hay posibilidad de volverla a encender.



Existen otros más modernos que se pueden cargar mediante un puerto USB. Estos usan una batería de litio que se recarga a través de un cable USB y un pulsador interno que permite encenderlas y activar diferentes colores e intermitencias. Gracias a su reducido consumo de energía, su batería es muy pequeña.



Aun así, las zapatillas con luces, no son un calzado que se pueda usar por tiempos prolongados. Su uso frecuente puede desgastar el sistema eléctrico, acortar la duración de la batería y dañar el sistema.



En ambos casos estos zapatos no están pensados para ser arreglados, ya que la reparación de su batería o sistema podría ser algo problemática y necesitaría de un experto. Sin embargo, existen algunos trucos para alargar su duración.

Hay dos tipos de zapatos led: los no recargables y los que se recargan por USB. Foto: iStock

La primera opción es revisar el contacto, ya que es un problema bastante común en donde el contacto de positivo y negativo que va a la batería se obstruye con alguna basura que ha ingresado en su interior. Se puede limpiar cuidadosamente hasta retirar todos los excesos de restos que pueda tener.



La segunda opción es cambiar la batería, para esto deberá averiguar en dónde está ubicada y hacer trabajo de zapatero cortando la tela que la recubre para sustituirla. En este caso deberá encontrar una batería igual o similar que funcione en cuanto la conecte. Si no conoce cuál es la mejor opción, lleve el mecanismo a una ferretería y pregunte por esta.



La tercera opción es reparar el cableado, para esto necesitará conocimientos básicos en el manejo de mecanismos de luces led. Es probable que algún cable interno se haya podido romper por el uso, lo más recomendable es comprobar el buen estado de los cables, evitando los cables más inaccesibles. De no encontrar una falla visible se recomienda no repararlos por cuenta propia, ya que podrían quedar inutilizables. Estos cables se pueden reparar soldando nuevamente al mecanismo.



Algunas recomendaciones para estirar la vida útil de tus zapatillas LED:

1. Lava por separado plantillas y cordones

2. Usa una toallita húmeda o un cepillo de dientes con agua y jabón para frotar suavemente las partes más sucias.

3. No usar secadora, preferiblemente secar a sombra.

4. No recargar las zapatillas por más de dos horas para evitar reducir la duración de la batería.

