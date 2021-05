Así afectan los filtros de Instagram nuestra percepción de belleza

Es común tomarse varias fotos para elegir solo una (o en algunos casos ninguna) y compartirla en redes sociales.



Pese a que en los últimos años se han creado más campañas en pro de incrementar el amor propio, aún existe una gran mayoría de personas que no se sienten cómodas con su apariencia física.



El más reciente estudio del Proyecto de Autoestima de Dove se enfocó en cómo afectan las 'selfies' con filtros a 500 mujeres españolas, de entre 10 a 17 años.



El análisis se hace con el fin de ayudar a las próximas generaciones a desarrollar relaciones afectivas positivas con el aspecto físico. Esto contribuiría, por ejemplo, a mitigar la ansiedad relacionada con la apariencia, aspecto que puede convertirse en un limitante para desarrollar el potencial de las personas.

Dove Presenta “Que hay detrás del selfie” Dove Presenta “Que hay detrás del selfie” La marca ha lanzado varias campañas audiovisuales del estudio. Foto: Dove España

Según los resultados, el 23 por ciento de las encuestadas ‘no se ven lo suficientemente bien’ si no editan sus fotografías y el 20 por ciento sienten decepción por no tener 'en la vida real' el aspecto que lucen en sus fotos de redes sociales.



En general, el 63 por ciento reconoce que desearía sentirse más orgullosa de su cuerpo.



De hecho, el 69 por ciento de las menores de edad asegura que intenta cambiar o modificar al menos una parte de su cuerpo al tomarse una foto. La cara, el cabello, la piel, los labios y el abdomen son las zonas más editadas.



El peligro de los filtros

Otro de los resultados de la encuesta reveló que el 42 por ciento admite que invierte más de 10 minutos en preparar la foto para publicar. Aseguran, además, que capturan unas siete 'selfies' antes de subir una imagen.



Después de tomar las fotos, cuatro de cada diez mujeres comentaron que suelen ‘evaluar’ la foto escogida con amigos o una persona cercana antes de publicarla.

El análisis reveló que la mayoría de mujeres que editan sus fotos son más propensas a tener una baja autoestima con su cuerpo. Foto: iStock

Según explicó Laura Palomares, psicóloga y directora de Avance Psicólogos, a ‘Cosmopolitan’, “cualquier filtro que transforme nuestro físico, buscando un ideal de belleza o exigencia de perfección, es potencialmente peligroso para nuestra autoestima, ya que genera la exigencia de cumplir un tipo de ideal, marcado en una aplicación, que está alejado de nuestra verdadera imagen e incluso de la realidad. Esto puede generar inseguridades, complejos y rechazo hacia el propio físico, además de una distorsión de nuestra propia identidad".



En temas de autoestima, el análisis reveló que la mayoría de mujeres que editan sus fotos son más propensas a tener una baja autoestima con su cuerpo. Además, se concluyó que el 84 por ciento de las niñas, de entre 10 a 13 años, consideran tener alta autoestima.



Sin embargo, en la siguiente franja de edad inmediatamente superior - que va de los 14 a los 17 años -, la cifra desciende casi a la mitad, con un 48 por ciento.



“Ya no nos toleramos sin este plus artificial de belleza, y esto es muy peligroso, porque consigue frustrarnos con tan solo mirarnos al espejo y hasta puede llevar a que evitemos ponernos ante uno, por no querer reconocernos en lo que vemos”, comentó a ‘Cosmopolitan’ la psicóloga Paula Gómez García.



Palomares comenta que utilizar filtros puede alejar a las personas de su verdadero ser, pues comenzarían a “buscar la aceptación de los demás en función de unos ideales que, además, están distorsionados y que pueden generar lo que los psicólogos denominamos dismorfofobia”.



Esta consecuencia es, según la experta, una preocupación excesiva y exagerada por notar cómo luce alguna parte del cuerpo.



“Genera el rechazo de nuestro físico o de esa zona particular”, puntualizó.

Fortalecer el amor propio

Una de las apuestas que surgieron a partir de la investigación es mejorar la confianza y amor propio en las personas, sobre todo en aquellas que consumen redes sociales en mayor medida.



"La mejor manera de salvaguardar e incluso mejorar nuestra autoestima es trasladar nuestra atención hacia nuestros intereses e inquietudes, de modo que la necesidad de aprobación quede relegada y nos ‘independicemos’ emocionalmente de la opinión de los demás”, puntualizó Palomares.



Las redes sociales son ilusiones que venden una realidad alterada Foto: iStock

Las expertas consultadas por ‘Cosmopoilitan’ mencionaron que las redes sociales son ilusiones que venden una realidad alterada con nociones de ‘perfección'.



Según Claudia Pérez Garcia, psicóloga de Avance Psicólogos, “si al ver lo que otros comparten nos vienen a la cabeza ideas como ‘la vida de los demás es mucho mejor que la mía’ o alguna comparación sobre nuestra imagen, será útil recordarnos que nos estamos asomando a una ventana a través de la cual sólo se ve la mejor parte”.



Además, la situación requiere de identificar las problemáticas en torno a las relaciones que hay entre la baja autoestima y las redes sociales.



“Aunque ciertos aspectos de las redes sociales pueden fomentar la conexión y el bienestar, en los últimos años, decenas de estudios científicos han demostrado que estas pueden influir negativamente en la confianza en el cuerpo, el estado de ánimo y la autoestima. Esto sucede cuando los usuarios pasan mucho tiempo publicando ‘selfies’, utilizando aplicaciones de edición y filtros para alterar su apariencia, comparándose con otros y buscando validación a través de comentarios y ‘likes’”, concluyó la experta.

Dove y el estudio

Luego de analizar los resultados, la compañía pide que se empiece a adoptar una postura que impulse una representación de la belleza más diversa, inclusiva y realista. Una que muestre a las niñas y mujeres tal y como son.



La marca busca crear una definición de belleza más inclusiva. Foto: iStock

Según Sandra Andrés Bach, Marketing Manager de Skin Category en Unilever España, “desde el 2004, en Dove trabajamos para ayudar a que niñas y niños crezcan con una autoestima positiva a través de nuestros talleres de autoestima en colegios. Sin embargo, vemos que el auge de las redes sociales en los últimos 10 años está provocando que la distorsión digital se produzca a una escala mucho mayor”.



Es por ello que se han promovido iniciativas para crear un impacto positivo en el autoestima de las próximas generaciones, las cuales, sin duda, vivirán en una era aún más digitalizada.



Dove ha adquirido un compromiso mundial para no distorsionar la imagen digital en sus publicaciones. Con los ‘hashtags’: ‘#SinDistorsiónDigital’ (#NoDigitalDistortion) y ‘#TransformemosLaBelleza’ (#LetsChangeBeauty). La marca invita a la industria y la sociedad a crear una definición de belleza más inclusiva.



