Durante siglos, en varias culturas se ha creído que la luna tiene influencia en varios aspectos de la vida, por lo que ha sido fuente de inspiración de varias religiones, culturas y creencias, que ha llevado a que estas ‘sociedades’ desarrollen formas de vida, arte y rituales.

Sin embargo, en las últimas décadas ha aumentado la creencia de que la luna llena tiene un impacto en el comportamiento humano. Muchas culturas y mitologías han atribuido a este ciclo lunar efectos en la psicología, la salud mental y la conducta humana. Sin embargo, ¿existe realmente una conexión científica entre la luna llena y el comportamiento humano?.

Durante años, los investigadores han estudiado la relación entre la luna y las olas oceánicas y han asegurado que se debe a la influencia gravitacional que ejerce la luna sobre la Tierra. Esta influencia gravitacional es la responsable principal de las mareas, que son los cambios periódicos y regulares del nivel del mar que experimentamos en las costas.

¿Tiene que ver la luna llena con los ciclos de sueño?



Durante siglos, la luna ha sido objeto de especulación en relación con los ciclos de sueño, pero hasta el momento, no existe ningún tipo de evidencia científica que respalde una conexión directa entre la luna y los patrones de sueño en las personas, también el estado de ánimo y provocar comportamientos anormales, como el aumento de la violencia y la locura.



Históricamente, algunas culturas y creencias populares han asociado la luna llena con trastornos del sueño, insomnio y cambios en los patrones de sueño. Sin embargo, un estudio publicado en el año 2014, en la revista científica Current Biology, indica que los investigadores encargados, examinaron datos de tres continentes y no encontraron pruebas de que la fase lunar tuviera un impacto significativo en la calidad del sueño o en la duración del mismo. Otros estudios también han mostrado resultados similares, sin encontrar correlaciones sólidas entre las fases de la luna y los patrones de sueño en las personas.

De igual manera, existe la creencia de que la luna llena aumenta los comportamientos violentos y anómalos también ha sido objeto de estudio. Un análisis de múltiples estudios sobre este tema, publicado en el ‘Journal of Psychiatric Research’ en 1998, no encontró pruebas concluyentes que respalden dichas afirmaciones populares.



La idea de que la luna llena afecta el comportamiento humano sigue siendo un tema que carece de base científica sólida. Aunque la creencia en esta relación persiste en la cultura popular, los estudios científicos revisados no han encontrado evidencia convincente que respalde la influencia de la luna llena en el comportamiento humano.

