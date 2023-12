¿Cómo afecta a los coleccionistas que algunas monedas no circulen? Esto debe saber

Algunos coleccionistas de monedas y billetes han tenido inconvenientes a la hora de adquirir ciertos elementos, puesto que hace algún tiempo compradores las están adquiriendo, no para coleccionarlas sino para fundirlas.



Las monedas, que son las que tienen menor denominación, son fabricadas con ciertos metales que son atractivos para algunos compradores que tendrán más ganancias a la hora de fundirlas, por lo que están dispuestos a pagar cualquier precio por alto que sea para conseguirlas por su peso y no por su valor nominal.

En países como Argentina, esto es penado por la ley, pero no se considera un delito el hecho de tomar montones de monedas y fundirlas para luego vender este metal, no obstante, ciertas monedas, que son fabricadas con dos tipos de metal, son las más apetecidas en las diferentes plataformas de compra y venta.



Esto no solo pone en apuros a los coleccionistas, sino que si se trata de monedas que están en circulación, los bancos nacionales ven como una dificultad que no haya la suficiente cantidad de monedas que se necesitan para pagar el transporte público y pequeñas compras que cualquier persona haga.



Por la devaluación del peso en el país en mención, para algunos es más lucrativo fundir las monedas actuales, ya que esto les implica recibir más dinero que tener unas monedas en el bolsillo.



Esto lo evidenció un TikToker, quien compartió un video en el que muestra una gran cantidad de monedas y menciona: "esto es lo que vale un peso argentino".



Luego se dirige a un sitio de compra y venta de metales y por esa cantidad de monedas le sale más provechoso hacerlo de esta manera, ya que obtiene un 120 % de rentabilidad, de acuerdo con la cuenta de 'X' Twitter Finanzas Times.



El joven del video termina por explicar que tenía en total 17 kilos en monedas y que la compraventa paga cada kilo a 500 pesos argentinos, aproximadamente cinco mil pesos colombianos, es decir, que recibió por las monedas casi 95 mil pesos colombianos, mucho más que lo que cuesta lo que suma el contar cada una de las monedas con su valor nominal.

Cómo se hacían monedas y billetes, en museo que reabrió el Banco de la República

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

