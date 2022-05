Magnus Lygdback, quien ha trabajado con intérpretes como Ben Affleck y Gal Gadot para preparar sus papeles de 'Batman' y 'Wonder Woman', ha compartido en su canal de YouTube las cinco comidas que hace a diario.



Este entrenador personal ha enumerado una serie de consejos que poner en práctica para adelgazar y perder peso, tal y como publica 'Men's Health'.



Otros expertos recomiendan hacer ejercicio para bajar de peso y adelgazar, pero lo cierto es que son múltiples los deportes, disciplinas y actividades que implica el entrenamiento del cuerpo. Sin contar con que hay personas que hacen ejercicio y no adelgazan, o viceversa.



(Además: ¿Es necesario hacer ejercicio para adelgazar? ¿Qué dicen los expertos?)

"Hoy voy a contar todo lo que como para tratar de eliminar la grasa que mi cuerpo no necesita", ha contado el propio Lydgback al inicio del vídeo. "Aunque mi objetivo no consiste en adelgazar, estos hábitos contribuyen a la pérdida de peso". Magnus ha indicado que sigue cinco comidas: el desayuno, lo que él denomina el primer 'snack', la comida, el segundo 'snack' (o merienda) y la cena.



(Le puede interesar, Natalia París: todo lo que debe saber sobre el batido para perder peso)



Según la publicación 'elconfidencial. com', para empezar el día, este entrenador suele preparar una tortilla de tres o cuatro huevos a la que añade sal, pimienta, queso y pesto en pocas cantidades.



En opinión del entrenador personal, el desayuno que propone es "saludable" y fomenta las proteínas en lugar de las calorías. Después de tomar la que es la primera comida del día, echa en un frasco unos polvos para un batido de proteínas. "En tres o cuatro horas, cuando tenga hambre, añadiré agua y tendré mi bebida".

Un plato 'súper verde'

Recuerda que "esta es una forma de obtener proteínas sin añadir carbohidratros ni grasa al cuerpo". Aunque Lygdback toma como primer 'snack' (comida entre horas) un batido, insiste en que no es obligatorio decantarse por una bebida de este tipo. Es igualmente válido tomar una pieza de fruta o una infusión. El agua mantendrá lleno al estomago.



Magnus bebe este batido después de una sesión de entrenamiento con un cliente y antes de trabajar su propio cuerpo en el gimnasio. Para prepararlo, lo único que necesita es mezclar los polvos con un poco de agua, que no tiene grasa ni hidratos. "Sé exactamente lo que estoy tomando", apunta el entrenador.



(Le puede interesar: Ejercicios y hábitos que le ayudarán a perder peso de manera saludable)



A la hora de la comida, comienza a preparar un plato que denomina "súper verde". Se trata de una ensalada que hace él mismo con rúcula, espinacas, zanahoria, aguacate y pepino. Normalmente combina estos ingredientes con nueces y salmón ahumado. Aunque aliña con un producto común en ensaladas como es el aceite, exprime igualmente zumo de limón, señala 'elconfidencial.com'.



El entrenador recuerda que la cantidad de salmón "variará en función del peso de la persona".



Recuerde que es importante consultar a un médico o especialista en nutrición antes de iniciar cualquier dieta. Con la ayuda de un profesional, será más fácil que cada individuo sepa qué alimentos facilitan la pérdida de peso y, sobre todo, cuál es la cantidad ideal.

