Trucos para abrir una botella de vino sin sacacorchos

Aunque un sacacorchos es una herramienta que todos deberían tener en casa, no siempre es así. De hecho, a veces surgen celebraciones espontáneas en otros ambientes, por ejemplo, la oficina. En estos casos, el no tener un abrebotellas no debe ser un impedimento para disfrutar de una buena copa de vino.

Seguramente recuerda la espectacular escena de Cameron Díaz, en 'Locura de amor en Las Vegas' (2008), sorprendiendo a su jefe al descorchar una champaña con un cuchillo, una acción peligrosa que no cualquiera puede hacer en casa.



Por eso, a menos que tenga las habilidades de la reconocida actriz, estos son algunos trucos caseros para abrir una botella sin ningún riesgo y con elementos fáciles de conseguir.



(Lea también: Restaurantes temáticos: un buen plan para disfrutar en Bogotá).

Empuja el corcho

Para este truco necesitará un objeto con extremos redondeados que no rompa o parta la botella ni el corcho. Un lapicero podría funcionar, aunque también puede usar el envase cilíndrico de un labial o un afilador de cuchillos (como los de carnicero).



Una vez tenga el elemento redondeado debe colocar la botella en el piso o en una superficie y firme, sosteniéndola por la parte del cuello y colocando el objeto que haya elegido contra el corcho.



Empuje el corcho hacia abajo mientras sujeta la botella con una mano y el objeto con la otra. Hágalo con fuerza hasta que caiga dentro de la botella. Este método es eficaz, pero si te advertimos que es muy probable que caigan restos de corcho dentro del vino.



(De interés: Manual de los expertos en parrilla para hacer un asado exitoso).



Finalmente, es aconsejable que envuelva una servilleta alrededor del cuello de la botella mientras empuja el corcho.

Usa un zapato

Quite el protector hasta que se vea el corcho. Coloque la botella de vino en la abertura de un zapato plano. La botella debe ir colocada con la parte inferior en el zapato, de modo que el corcho quede frente a usted para que pueda sostener la botella con una mano y el zapato con la otra. Luego, golpee con suavidad la planta de tu zapato contra una pared mientras sostienes la botella.



Sigue sujetando el zapato y la botella y vuelva a golpear el zapato contra la pared en repetidas ocasiones. La botella debe estar en horizontal y protegida por el zapato para que no se rompa, pero de todos modos no golpee muy fuerte. Un golpe firme varias veces consecutivas debería bastar para que el corcho empiece a moverse por la presión de la botella.



(En video: Arroz salteado de res con vegetales).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).

Con unas tijeras

Lo mejor para abrir la botella de vino sin sacacorchos es usar un par de tijeras pequeñas. Abra las tijeras e inserte la cuchilla en la mitad del corcho ejerciendo presión. Introdúzcalas hasta la mitad del corcho con cuidado de no empujarlo dentro. Gire el mango de las tijeras sosteniendo la botella con fuerza. El corcho saldrá en las tijeras o saldrá lo justo como para sacarlo con las manos.



(Además: Estas son las frases que más dice la gente antes de morir, según enfermera).

Con un tornillo y un alicate o martillo

Otra opción es diseñar un sacacorchos con un tornillo. Lo que debe hacer es introducir con cuidado el tornillo y una vez adentro, solo debe valerse de un alicate o un martillo para retirar el corcho.

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).



(Siga leyendo: El colombiano que logró vender una papa criolla en 130 millones de pesos).

Más noticias

¿Cuáles son las siete cervezas artesanales más inusuales en Colombia?



Cómo preparar el arroz del sushi y una receta para hacerlo en casa



Crema de zapallo: un buen alimento para toda la familia



Tendencias EL TIEMPO

*Con información de El Comercio (Perú)