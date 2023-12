Comió huevo con clara roja y terminó en el hospital: ¿por qué es peligroso?

En un incidente reciente que generó sorpresa y preocupación en las redes sociales, un hombre terminó en el hospital después de comer un huevo con clara roja. El hecho se hizo público a través de un video compartido en TikTok.

El hecho se hizo público a través de un video compartido en TikTok, en el que el individuo declaró haber ingerido el huevo "por las risas".



Sin embargo, un farmacéutico conocido en la plataforma como Farmacéutico Fernández, reposteó el clip para destacar los peligros asociados con este tipo de comportamiento.

En ocasiones, al abrir un huevo pueden aparecer manchas rojas. Foto: iStock

La clara roja en un huevo es una señal evidente de la presencia de bacterias y, por lo tanto, indica que el alimento está en mal estado, asegura el farmacéutico en TikTok.



“Él lo hace por las risas y a mi me dan ganas de llorar porque de este tipo de videos cada vez hay más, así que no está funcionando la selección natural. Un huevo rojo, ¿qué podría pasar? ¿Será un embrión de ave fénix o quizá una bacteria lo ha podido contaminar?", expresó en el metraje.



Su advertencia se vio respaldada por un desenlace desafortunado, ya que el hombre que había consumido el huevo con clara roja terminó hospitalizado debido a una infección por pseudomonas.

Farmacéutico Fernández enfatizó que ingerir alimentos en mal estado, aparentemente inofensivos para algunos, puede tener consecuencias graves para la salud.



El incidente provocó una avalancha de reacciones entre los usuarios de TikTok, algunos de los cuales expresaron su incredulidad ante la insólita decisión del hombre y otros compartieron sus propias precauciones al respecto.

“Yo veo una mancha en un huevo y quitó medio huevo”, “Yo tiro hasta la sartén”, “Sé que no es de risa, pero lo siento, me he reído” y “A quién se le ocurre”, fueron algunas de las reacciones.

¿Cómo saber si un huevo está en mal estado?

En cuanto a cómo identificar si un huevo está en mal estado, existen algunas señales clave que deben ser observadas.



A simple vista, se debe verificar la fecha de caducidad del huevo y asegurarse de que el cascarón no tenga fisuras visibles. Al abrirlo, es necesario prestar atención a ciertos aspectos, como el color de la clara, que debe ser cristalino, y la yema, que debe ser de un tono amarillo vibrante.

Algunas recomendaciones. Foto: iStock

Además, un huevo en buen estado no debe desprender olores desagradables, y si la yema tiene un color naranja apagado, se considera que el huevo está en mal estado. Cualquier cambio en la consistencia también debe ser motivo de preocupación y motivo para desecharlo de inmediato.

Consejos para una alimentación saludable durante navidad y fin de año

- EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO