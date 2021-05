Comerciales del ayer que promovían prácticas que hoy están prohibidas

En su momento, como parte de una estrategia de comunicación o como un método para el incremento de la venta de productos, diferentes marcas de bienes comerciales han presentado ‘spots’ publicitarios que, contrario a lo esperado, despertaron críticas de diferentes sectores de la sociedad. En algunos casos, incluso, el descontento con el comercial fue tal que se llegó hasta instancias judiciales.



Estos son algunos de los casos más polémicos.

Aunt Jemima

En 2014, la reconocida marca de ‘pancakes’ Aunt Jemima recibió una demanda en su contra luego de que los descendientes de una de las mujeres que prestó su imagen para los productos alegaron que ella nunca recibió regalías por el servicio prestado.



De acuerdo con el medio estadounidense ‘Business Insider’, los bisnietos de Anna Short Harrington (en el logo de la foto) también argumentaron que esta empresa de harina de ‘pancakes’ habría utilizado sin permiso las recetas de la mujer, quien falleció en 1995.



Las acusaciones no pararon ahí. Los familiares de Harrington también mencionaron que ella y su familia fueron víctimas de descriminación racial.

Según el medio citado, el caso pasó a manos de las autoridades correspondientes, quienes finalmente terminaron desestimando esta demanda por 2 mil millones de dólares (más de sietes billones de pesos).



PepsiCo y Quaker Oats, dueñas de Aunt Jemina, no se pronunciaron sobre el hecho.



Seis años después, la famosa marca de harina para hacer pancakes anunció que cambiaría el nombre y la imagen de sus productos debido a que varias personas empezaron a asociar esta marca con un estereotipo de discriminación racial y esclavitud hacia las personas afroamericanas.



“Reconocemos que los orígenes de Aun Jemima están arraigados en estereotipos raciales. A medida que trabajamos para hacer progresos hacia la igualdad racial a través de varias iniciativas, también tenemos que examinar nuestra línea de productos y garantizar que reflejan nuestros valores y cumplen con las expectativas de los consumidores”, afirmó Kristin Kroepfl, vicepresidenta y presidenta de marketing de Quaker Foods North America, en declaraciones para ‘Business Insider’

Comercial Dolce & Gabbana

En 2018, esta casa de modas italiana publicó una serie de videos que fueron objeto de fuertes críticas.



Según el medio inglés ‘BBC’, estos clips hicieron parte de una campaña para promocionar un desfile que iba a realizar Dolce & Gabbana en China, sin embargo, al final todo salió mal.



Uno de los metrajes fue bastante criticado porque habría apelado a la discriminación racial y a la burla de la cultura oriental.



En el video se observa a una mujer con dificultades para comer comida italiana porque está tratando de agarrarla con los famosos ‘palitos chinos’.



Este acto desató la polémica y gran parte de los ciudadanos de ese país catalogaron la campaña publicitaria de “racista y ofensiva”.

En su momento, Zuo Ye, modelo que protagonizó el polémico video, se pronunció sobre lo ocurrido y pidió perdón a todas las personas que se sintieron ofendidas.



“Me siento avergonzada por lo sucedido. Entiendo que representó la imagen de mi país en el exterior y eso me hace sentir aún más culpable. Esto casi acaba con mi carrera”, comentó.



Ante la situación, en declaraciones para el medio citado, Julie Bilby, académica e investigadora del departamento de medios y comunicación de la Universidad RMIT de Melbourne, en Australia, comentó: “Los consumidores chinos no son tontos. Ellos detectan la falta de sinceridad y los prejuicios a kilómetros de distancia”.



El descontento fue tan grande que varios comerciantes chinos decidieron retirar de sus locales algunos productos de esta marca y otros ciudadanos de ese país lideraron un boicot en contra de Dolce & Gabbana para no realizar el desfile.



En concordancia con el pedido de la comunidad, esta casa de modas canceló el evento y se disculpó por la polémica campaña de publicidad.

Comercial Kina San Clemente

Durante la década de los 50 y los 60, Kina San Clemente fue uno de los vinos quinados (bebida embriagante) más famosos en España, sin embargo, algunas personas lo recuerdan más por sus polémicos ‘spots’ publicitarios, en los cuales, sin tapujos, se incentiva el consumo de bebidas alcohólicas en los menores de edad.



Uno de estos comerciales presentaba a una mamá ofreciéndole esta bebida a su hijo y a otros amigos del menor.

Y las cosas fueron más allá. Según el medio español ‘El País’, Canut&Bardina, agencia encargada de la publicidad de la marca por aquel entonces, creó el personaje de Kinito, una caricatura de un niño que empezó a hacer parte de la campaña de publicidad.



Sin embargo, de acuerdo al medio citado, la historia de Kinito llegó a su fin cuando el Ministerio de Gobernación le aplicó la ‘Ley de Peligrosidad Social’ al incentivar una conducta ilegal.



Desde 2015, la producción de Kina San Clemente pasó a manos de Bodegas Málaga Virgen, una empresa vinícola española, la cual, en su momento, realizó un cambio de imagen del producto para evitar cualquier tipo de asociación con ‘los fantasmas del pasado’.

Comercial de Dove

En 2017, Dove, marca de productos cosméticos y del cuidado de la piel, se vio inmersa en una polémica por presentar un ‘spot’ publicitario en el que habría cometido un acto de racismo.



En el clip aparece una mujer afrodescendiente quien, en el momento de quitarse una camiseta, se convierte en una mujer de piel blanca.



Según el medio español ‘La Vanguardia’, esto provocó el disgusto de varios internautas, incluyendo a Noami Leann Blake, una maquilladora profesional que expresó su disgusto por medio de una publicación en cuenta de Facebook.

Aunque el incidente no trascendió hasta instancias legales, varios usuarios empezaron a boicotear a esta marca realizando otras publicaciones en las que denunciaron otros presuntos actos de racismo.



Dove reaccionó con un mensaje en Facebook para pedirle disculpas a las personas.



“Dove está comprometida a representar la diversidad de la belleza. Por eso nos disculpamos por no haber representado de forma correcta a las mujeres de color en el comercial que se publicó”, indicó la compañía.

Imagen publicitaria de Puma

Foto imagen publicitaria de la marca de ropa e indumentaria deportiva Puma. Foto: Puma

En 2003, Puma, marca de ropa e indumentaria deportiva, contrató a una agencia con el fin de realizar una campaña publicitaria para el lanzamiento de unos zapatos deportivos.



Todo resultó mal.



Centenares de personas empezaron a criticar a la marca deportiva porque en la imagen se mostró a una mujer arrodillada mientras le agarraba el muslo de, al parecer, un hombre.



Esto desató la polémica. Muchos asociaron la postura corporal a un probable acto de ‘felación’.



De acuerdo con el medio ‘La Vanguardia’, tras pedirle disculpas a las personas, Puma emprendió acciones legales en contra de la agencia de publicidad encargada de la imagen.

Publicidad de H&M

En 2018, H&M, marca de ropa de origen sueco, protagonizó un escándalo mediático luego de que publicara una imagen promocionando una de sus prendas en la que apareció un niño afrodescendiente con el mensaje “El mono más genial en la jungla” estampado en su saco.



Centenares de internautas catalogaron el hecho como un acto de racismo.



Como respuesta, H&M publicó un comunicado en su página web reconociendo su error y pidiendo disculpas.



“Nos equivocamos y estamos de acuerdo en que, aunque el racismo sea involuntario, pasivo o casual, necesita ser eliminado dondequiera que se presente”.

Según el medio inglés ‘BBC’, el descontento fue tan grande que varias tiendas de H&M, situadas en la ciudad de Johannesburgo (Sudáfrica), fueron atacadas por ciudadanos adscritos al movimiento social y político ‘Combatientes de la Libertad Económica’ (EFF por sus siglas en inglés).



Por otro lado, celebridades como el cantante canadiense The Weeknd y el rapero estadounidense G-Eazy también se pronunciaron frente al tema y rompieron cualquier tipo de lazo con esta marca.

