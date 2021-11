El comercial con un papá Noel homosexual que le da la vuelta al mundo

Posten, el servicio postal noruego, tiene la tradición de estrenar un anuncio en forma de corto cinematográfico cada año en la época navideña.

Este año publicó un comercial en el que contó la historia de amor de Papá Noel y generó bastante polémica en redes sociales. ¿Por qué? Se lo contamos.

El filme, que tiene una duración de cuatro minutos, se llama 'Cuando Harry conoció a Santa' -en referencia a la comedia romántica por excelencia, 'Cuando Harry conoció a Sally'- y finaliza con el reconocimiento del aniversario número 50 de la despenalización de la homosexualidad en el país nórdico.

Papa Noel - Santa Claus

La historia de amor que narra el corto

La narración tiene inspiración en los dramas románticos de Hollywood y condensa la evolución de un romance en sus casi cuatro minutos de duración.

Querido Santa, todo lo que quiero para Navidad eres tú FACEBOOK

Es amor a primera vista el de 'Harry' y 'Santa' (papa Noel), cuando el segundo entra a la residencia del primero para entregarle su regalo, pero es descubierto por él.



Desde ese momento, la vida de ambos cambia porque comienzan a encontrarse, pero el día de Navidad es la única fecha del año en la que se pueden ver.



'Harry' le espera con su mejor 'pinta' cada año y, aunque relación evoluciona durante sus breves encuentros, para él no es suficiente, lo que le causa un profundo dolor.

'When Harry met Santa', en inglés.

Finalmente, el protagonista decide enviarle una carta a su amado en la que se lee: "Querido Santa, todo lo que quiero para Navidad eres tú", al propio estilo de Mariah Carey y su icónico sencillo navideño 'All I want for Christmas is you'.

Santa llega, como los años anteriores, pero le dice que se quedará más tiempo con él porque "consiguió ayuda", que es la compañía postal, y se dan un beso de cierre del filme.

'Celebrar que que podemos amar a quien queramos'

Como era de esperarse, el video generó polémica y se hizo viral en redes sociales, teniendo reacciones de todo tipo.

Santa está feliz de poder estar con la persona que ama FACEBOOK

Al respecto, Mónica Solberg, directora de marketing de Posten, aseguró -en entrevista con 'el medio especializado LGBTQ Nation'- que este fue un año oscuro, por lo que necesitaba el público noruego era algo diferente.



"Una pandemia global, código rojo para nuestro planeta, crisis de refugiados y más (...) ¿Quizás lo que necesitamos este año es una historia de amor cálida y sincera? Una celebración del hecho de que podemos amar a quien queramos en Noruega, a pesar de todo lo malo que sucede en el mundo".



Y es que los videos de Navidad de Posten siempre suelen ser polémicos, aunque solían apuntar a la comedia. En 2019, Posten bromeó sobre si la Virgen María era virgen o no y en 2020 parodió los tuits de Donald Trump.



Este año, el acercamiento fue diferente: “Posten es un lugar de trabajo inclusivo con una gran diversidad y nos gustaría celebrar el 50 aniversario con esta hermosa historia de amor. En la campaña del año pasado, Santa estaba enojado con Norway Post, que le quitó el 'negocio'. Este año, Santa está feliz de que Norway Post pueda aliviarlo un poco, para que pueda estar con la persona que ama".

