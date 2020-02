El comentario sexista de un periodista deportivo sobre Shakira

Este domingo Jennifer López, la llamada 'diva del Bronx', y Shakira, conocida como 'la reina del pop latino', pusieron a bailar a Miami en el show de medio tiempo del partido del Super Bowl de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.



En un deslumbrante espectáculo en el Hard Rock Staidum, Shakira interpretó algunos de sus mayores éxitos internacionales, como 'Loba', 'Whenever Wherever', 'La Tortura' y 'Chantaje', que en esta ocasión interpretó junto a Bad Bunny.

Por su parte, JLo cautivó a la audiencia con un repertorio que incluyó canciones como 'Get Right', 'Waiting For Toninght' y 'On The Floor'. En un momento sorpresa, López invitó al escenario al colombiano J Balvin para interpretar 'Mi Gente', canción con la que el reguetonero conquistó el mercado estadounidense.



Las dos artistas latinas terminaron cantando juntas 'Waka Waka', la canción oficial del Mundial de Sudáfrica de 2010, enfundadas ambas en trajes metálicos, melenas rizadas y al viento, y se despidieron con un sonoro "Gracias" y "Thank You".

La presentación ha sido aplaudida por medios internacionales. El periódico 'The New York Times', por ejemplo, destacó que Shakira y JLo "restauraron la chispa y el espectáculo en el show de medio tiempo del Super Bowl con un set cargado de orgullo latino". El 'USA Today', por su parte, escribió que esta presentación "restaura la fe en el show de medio tiempo".



En redes sociales tampoco paran los elogios para las dos artistas. En Twitter, 'Shakira', 'Jennifer López' y '#HalfTimeShow' fueron tendencia mundial durante varias horas. Sin embargo, en medio de los millones de comentarios positivos que desató la presentación, se hizo viral un tweet del periodista deportivo Enrique Rojas, que trabaja para ESPN.



"La esposa de Piqué hizo colapsar el internet en el palco de prensa de la Serie del Caribe", escribió Rojas al inicio del show de medio tiempo, cuando Shakira salió a escena.

La esposa de Piqué hizo colapsar el internet en el palco de prensa de la Serie del Caribe. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) February 3, 2020

De inmediato, el periodista fue criticado por cientos de usuarios, quienes señalaron que el comentario es sexista debido a que la expresión 'la esposa de' pone a Shakira en una condición de dependencia a un hombre. En este caso, el futbolista Gerard Piqué, su esposo. Esa omisión del nombre, argumentaban, conlleva a un tratamiento desigual que presenta a las mujeres como carentes de autonomía e incluso de identidad.



"Se llama Shakira y ya alcanzaba fama mundial cuando Piqué apenas jugaba en la cancha del barrio", escribió un usuario. "Es SHAKIRA, quien es la estrella del show y tiene su propia carrera", comentó otra persona.



Ante las críticas, Rojas decidió responder con un comentario similar. "Retiro mi petición de cancelación a la esposa de A-Rod", refiriéndose a Jennifer Lopez, quien está casada con el exbeisbolista Alex Rodríguez, apodado 'A-Rod'. Las críticas de los usuarios, una vez más, proliferaron en su cuenta.

