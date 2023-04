Antes de convertirse en presentador de ‘Día a Día’, Jhovanoty ya llevaba detrás una amplia carrera profesional. Sus dotes humorísticos y su talento para la imitación no solo le sirvieron para abrirse campo en programas como ‘Sábados Felices’ y ‘Cómo Amaneció Bogotá’ de la emisora ‘Tropicana’, sino también para consolidar una fuerte comunidad en redes sociales.



Aunque sus imitaciones de reconocidas figuras públicas han sacado más de una risa a los espectadores, tampoco han estado exentas de críticas y polémica. Recientemente, el humorista huilense compartió con sus seguidores en TikTok un video en el que dejó al descubierto la otra cara de su labor, una en la que la jocosidad y la reflexión no se roban el protagonismo.

Según el relato de Jhovanoty, el controversial momento llegó de la mano de ‘Petro escucha’, un show en el que abre un espacio a sus seguidores para que realicen preguntas y, posteriormente, él las contesta caracterizando al mandatario colombiano. “Es un ejercicio que sale muy bacano, muy chévere, porque es una interacción, es improvisado”, detalló en el clip.

Cuando el comediante publicó el primer capítulo en sus redes sociales, no tuvo la acogida esperada por parte del público. No pasaron más de 20 minutos cuando, de repente, el metraje fue reportado en Facebook. Ante esto. no tuvo más remedio que bajar el video de su plataforma.



“Me lo hicieron bajar. Qué pereza, qué pereza que la gente se llene de tantos apasionamientos. Ojo porque tanto apasionamiento nubla el carácter, nubla la inteligencia”, afirmó Jhovanoty ante la cámara.



El humorista se mostró molesto a raíz del momento que vivió e hizo una invitación a sus seguidores para que se divirtieran, al igual que lo había hecho las personas que asistieron a la presentación en vivo. Su objetivo con ‘Petro escucha’, según explicó, no es sumar simpatizantes políticos y, mucho menos aún, cuestionar la decisión de voto de los ciudadanos.

“Yo tengo un propósito en la vida y es unir a las familias, unir a los colombianos y unir a las personas en torno a la risa. Ese es mi trabajo, yo no estoy acá para causar malestar. No me miren como un enemigo que yo lo único que quiero es que ustedes se diviertan”, reiteró Jhovanoty.

Tras la reflexión, el comediante anunció que volvería a subir el video, con la esperanza de que no fuese reportado de nuevo. Y así lo hizo: el primer capítulo de ‘Petro escucha’ salió al aire el 3 de abril y trajo consigo una ola de preguntas para el mandatario que fueron desde los viajes en helicóptero hasta la elección de los ministros y el consumo de aguardiente.

En los comentarios, los usuarios, lejos de mostrar inconformidad, dejaron ver su apoyo al trabajo del comediante. “Quiero ir a ese show”, escribió uno; mientras que otros hicieron apuntes como “No encuentro dudas de que es la imitación perfecta”, “Me hace reír mucho” y “Eres muy crack”.

