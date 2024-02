Comediante Camilo Cifuentes contó dolorosa experiencia de cuando fue médico

El humorista Camilo Cifuentes es uno de los más reconocidos en el país por su versatilidad a la hora de imitar a varios personajes colombianos y extranjeros, por lo que siempre es divertido escucharlo en las entrevistas a las que asiste.



Hace algunos días, Cifuentes fue invitado a la emisora 'Tropicana Estereo' y allí reveló algunos detalles de su vida que muchos seguramente desconocían.

Cifuentes contó en el programa '¿Cómo amaneció Bogotá?' que estuvo seis años ejerciendo la carrera de medicina, la cual le trajo varias experiencias, entre las que cuenta algunas que no fueron muy agradables.



Estuvo como médico en la capital del Cauca, Popayán, y señaló que fueron tres los pacientes que lastimosamente en su ejercicio como profesional, fallecieron.



(Le puede interesar: ¿Cómo hacer el líquido para que las burbujas duren y sean más grandes?)



El médico y humorista aseguró que uno de ellos marcó su vida para siempre, puesto que luego de auxiliarla se dio cuenta de que conoció quién era.



"Fue un accidente automovilístico. (..) Estaba en urgencias y llegó un accidente de tres heridos, entre ellos, una niña o una señorita… Tenía fracturadas las piernas, los brazos, el tórax inestable y es difícil dar un masaje cardiaco, salida la masa encefálica, etc.” contó el humorista.

Así mismo, contó que aunque todos los que se encontraban de guardia en ese momento hicieron todo lo posible, no pudieron salvarle la vida, debido a la gravedad de sus heridas: “No la pudimos recuperar, después de hacer todos los intentos posibles y me tocaba hacer el certificado y todo.



(Lea más: Tras 20 años, Jennifer Aniston y David Schwimmer vuelven a trabajar juntos)



Pero lo que manifiesta marcó esa etapa de su vida, fue cuando tuvo que limpiarle la cara y darse cuenta quién era la mujer que se había accidentado: "Le limpio la cara y digo: ‘Esa cara me parece conocida’, cuando voy a mirar y era la mejor amiga de mi hermana, compañera de la carrera”.



Más adelante, tuvo que ser él quien le diera la noticia a su hermana, por lo que tuvo que sacar fuerzas y contarle lo que había sucedido: "Vos sentís como que te cae un rayo y ahora llamar a mi hermana para contarle, es una tragedia que no le deseo a nadie”, aseguró.



Esta es una etapa de la vida de Cifuentes que muchos de sus seguidores ignoraban y que dejó esa profesión por dedicarse a hacer reír en muchos escenarios y programas de entretenimiento.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Por qué las películas y series desaparecen o nunca llegan a plataformas de streaming?

Julián Román reveló que dejó de consumir marihuana: 'Me daba paranoia'

Este es el síndrome que nos vuelve torpes al hacer algo que sabemos de memoria