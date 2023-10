El color del gato puede definir su personalidad: así se puede comportar según su pelaje

Una de las mascotas que más se puede encontrar en los hogares son los gatos, quienes a menudo sorprenden a sus dueños por su personalidad, que puede ser curiosa, amistosa, en algunos momentos un poco frívola.



Los ‘michis’, como se les suele llamar, se pueden clasificar en cuatro tipos de carácter, según el portal ‘Desparasita a tu mascota’, entre los cuales están:

El frívolo: que se caracteriza por ser asustadizo y cada que llegan visitas a su hogar, corre a esconderse, ya que suele ser muy nervioso. El extrovertido: estos gatitos suelen ser curiosos y no se les dificulta establecer vínculos con otras personas o animales, pero cuando se aburren buscan algo con lo que entretenerse, lo que algunas veces puede ser molesto ya que pueden escarbar entre las plantas o dañar algún mueble. El espontáneo: se caracteriza por reaccionar de diferentes maneras ante diversas situaciones, en unos momentos puede ser muy tímido o ansioso, todo depende del día y de las actividades a las que pueda ser expuesto. El amistoso: suele ser muy apegado a sus dueños, lo persigue por toda la casa o está cerca a usted mientras está utilizando su computador. Sin embargo, la personalidad de su felino se puede relacionar con su pelaje.

¿Qué personalidad tiene su gato, según el color de su pelo?

La Universidad Davis de California publicó en el Journal of Applied Animal Welfare Science, que los gatos de un solo tono suelen ser más tranquilos, mientras que los que tienen dos colores en su pelaje son más agresivos.



Tras entrevistar a 1274 dueños de ‘michis’, se clasificó la personalidad de estos en 8 tipos para la investigación, teniendo en cuenta el color de su pelo



- Gatos tricolores o gatos cálico



Estos peluditos presentan una mayor variable en cuanto a su carácter y se identifican por ser independientes, juguetones y curiosos. Sin embargo, la mayoría de estos son hembras, lo que hace muy difícil encontrar a un macho de tres colores y los que se encuentran suelen tener el Síndrome de Klinefelter.



- Gatos bicolor



Estos felinos no tienden a presentar una personalidad definida, así como sus colores pueden variar, su comportamiento también, por lo que se puede observar que, por ejemplo, un gato café con blanco prefiera jugar con los integrantes de su familia, pero cuando llega alguna visita este se presente un poco más esquivo.



- Gatos negros



Estos gatos suelen ser muy cariñosos, tranquilos, aunque un poco tímidos, según ‘Experto Animal’, son muy apegados al ser humano y tienden a desarrollar ansiedad cada vez que se separan de sus dueños, pero son muy empáticos. Contrario a lo que muchos creen por la mala reputación que tienen con la brujería.



- Gatos Naranja



Se caracterizan por su incansable energía, además de su inteligencia y su longeva vida, suelen ser muy sociables, gozan de la atención de los integrantes de la familia, además, es uno de los gatos que son reconocidos porque suelen maullar con frecuencia.



- Gatos blancos



Tienen una de las personalidades más destacadas de todos, puesto que tienden a ser un poco perezosos, algo tímidos con los extraños, pero a su vez son muy afectuosos con sus dueños. Algunas culturas orientales les asocian características protectoras.



- Gatos carey



Son muy amigables con otros felinos e incluso con otros animales de compañía, son inquietos y muy determinados en cuanto a sus acciones, ya que si quieren algo probablemente lo vayan a lograr, según ‘Experto Animal’, estos peluditos no suelen ser indiferentes.



- Gatos grises



Se caracterizan por tener un comportamiento muy travieso, pues les encanta observar todo a su alrededor, son catalogados como uno de los felinos más divertidos y cariñosos, además, suelen ser fáciles de adiestrar.



- Gatos atigrados o Tabby



Estos michis disfrutan del aire libre, suelen tener mucha energía, también, son reconocidos porque son excelentes cazadores, por lo que no debería extrañar que en algún momento le lleve un ratón a su hogar. Sin embargo, esto se puede evitar comprando algunos juguetes que sacien su necesidad de atrapar.

