Hace pocas horas el cantante puertorriqueño Residente estrenó una buena sesión de BZRP ‘Music Sessions #49’, que critica fuertemente a J Balvin. A lo largo de los 8 minutos con 39 segundos el artista habla de los inconvenientes que ha tenido con el paisa.



Este rap dio mucho de qué hablar en redes sociales y hay muchas, pero las opiniones están divididas. Hay personas que consideran a Residente como un héroe, al decirle las verdades a J Balvin, pero otros, lo tratan de resentido y envidioso.

Toda esta situación inició cuando Balvin se quejó por no estar nominado en la categoría de artista urbano en los Grammy Latinos. A lo que le respondió Residente que estos evalúan distintas cosas y por eso eran premiados otros artistas. Además, resaltó que el paisa no envió un mensaje a los jóvenes de su país cuando más lo necesitaban.



Varias personas han dado a conocer su opinión sobre esta canción como Alberto Linero: “Sé que existe ese subgénero llamado ‘la tiradera’, pero no entiendo que con ocurrentes rimas se busque destruir a otro ser humano”, dijo en una columna para ‘Blu Radio’.



(No deje de leer: Así luce hoy en día Audrey, del meme de ‘la niña del karaoke’).



También comentó que no entiende cómo Residente se podía burlar de la situación mental de J Balvin, más aún, sabiendo que él ha sufrido de depresión y se lo ha contado a sus seguidores.

Además, afirmó que la industria del entretenimiento le parece incoherente. “El éxito en vistas de su video así lo demuestran: humillar a otros con ingenio para que lo aplaudan sus seguidores no deja de ser, mínimo, despreciable”, afirmó Lineros.



(Siga leyendo: Entrenador muere al tomar bebida energética equivalente a 200 tazas de café).



La canción de Residente es tendencia en Twitter. Allí se acumulan cientos de opiniones sobre la situación, incluso, se han hecho bastantes memes del tema, algunos haciendo referencia a que Residente está obsesionado con el paisa.

Residente es vomitivo, un clásico comunistoide resentido. Estoy esperando que le cante a Putin. — Jóse R Guzmán (@JoseRGuzman) March 4, 2022

Residente es un buen músico pero a l final es un Resentido. Un tipo que se ha retratado con Ortega, Chávez, Maduro, Correa y lo que tiro hoy en esa canción es una profunda envidia y resentimiento hacia J Balvin — Luis Castellano (@luchocastellano) March 4, 2022

