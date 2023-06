Los premios Heat son un evento que reconocen lo más destacado de la industria musical del Caribe y América Latina y se transmitió en vivo desde República Dominicana el 8 de junio del presente año.



Karol G, Feid y Bad Bunny lideraban la lista de los nominados, cada uno con seis menciones respectivamente, seguidos por el artista Alfa, y Romeo Santos y Bizarrap con cuatro.

La principal ganadora de la noche fue Karol G, que pese a no estar presente, obtuvo el premio a canción del año por ‘Provenza’, además ganó en las categorías ‘Mejor video’, ‘ Mientras me curo del cora’, y ‘Mejor artista urbano’.



Otro colombiano que vivió una gran noche fue Mike Bahía, quien fue sorprendido con el premio ‘Lo + Heat’, por ser parte de la familia Heat desde que se inició este evento en el 2015.



Durante el discurso que hizo el cantante colombiano aseguró que “hoy me doy cuenta por qué la vida me recuerda lo bonito que es caminar en equipo. No tenía sentido si no tuviera con quien compartirlos. Amen y honren a sus familias siempre”.

El grupo Niche también fue protagonista del evento ya que los homenajearon por los 43 años de trayectoria musical del grupo de salsa, con un homenaje en que diferentes estrellas latinas cantaron los temas más emblemáticos del grupo de Cali, como Eddy Herrera, Mike Bahía, Yahaira Plasencia y Yeison Jiménez.



Greeicy Rendón fue premiada con el galardón a ‘Mejor Artista Femenino’, superando a grandes artistas como Karol G o Shakira y aseguró en una parte de su discurso el orgullo que sentía por este galardón.



“¿Qué es esto tan hermoso? no me esperaba empezar la noche de esta manera y creo que me he recargado esta noche, esto es gasolina para seguir adelante”, aseguró.

Los otros dos ganadores que obtuvieron premio por destacarse musicalmente fueron Sebastian Yatra, obteniendo el premio a ‘Mejor Artista Pop’, y el grupo musical Morat, quienes obtuvieron el galardón a ‘Mejor Artista Rock’, superando a artistas como Fito Paez, Juanes o Maná, entre otros fuertes candidatos nominados a esta categoría y por último el cantante ‘Feid’ obtuvo el premio a ‘Mejor Artista Masculino’, superando a estrellas como Bad Bunny, Maluma o Christian Nodal.

