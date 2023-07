La licencia de conducción es el documento emitido por el Ministerio de Transporte para que las personas puedan conducir un vehículo con validez en todo el territorio nacional.



Gracias a los acuerdos de cooperación gestionados por el Ministerio de Transporte y la Cancillería, este documento es válido en siete países más, mientras que otros cuatro se encuentran en negociaciones.

¿En dónde es válida la licencia de conducción colombiana?

- Chile.

- Corea del Sur.

- España.

- Paraguay.

- Perú.

- Argentina.

- Portugal.



Por otro lado, según reporta la revista 'Motor', los países que se encuentran en negociaciones para validar la licencia colombiana son los siguientes:



-Italia.

-Francia.

-Hungría.

-Emiratos Árabes.

Los colombianos pueden obtener su licencia de conducir a partir de los 16 años para vehículos particulares. Foto: Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Cabe mencionar que el acuerdo con Argentina establece que las autoridades nacionales reconocen el documento colombiano, siempre y cuando el conductor cuente con la edad mínima exigida por el país, que son los 16 años.



Por otro lado, Portugal reconoce la licencia de conducción colombiana cuando los turistas o visitantes se encuentren en el país por una temporada corta.



De acuerdo con lo anterior, para que usted pueda homologar su licencia de conducción en otro país, debe cumplir con una serie de requerimientos dependiendo el lugar al que quiera viajar.

¿Cuáles son los requisitos?

Estados Unidos, Francia y Alemania exigen el Permiso Internacional de Conducción. Foto: iStock

Según Caracol Radio, en algunos países es necesario realizar una convalidación de la licencia de conducción colombiana, por lo cual necesitará el Permiso Internacional de Conducir (PIC), un documento emitido por el Automóvil Club de Colombia que sirve como soporte y traducción de la licencia nacional.



Este requerimiento no es necesario en países como Chile, Corea del Sur, España, Paraguay, Perú, Argentina, Ecuador, México, Venezuela, siempre y cuando la persona viaje por turismo y no supere el tiempo de permanencia legal establecido por el país.



Por otro lado, países como Estados Unidos, Francia y Alemania sí exigen el Permiso Internacional de Conducción y se debe presentar junto a la licencia de conducción vigente.



En el caso de Japón, debido a sus regulaciones de tránsito, no se acepta la licencia de conducción colombiana ni ningún tipo de homologación. Si el viajero necesita conducir en el país, deberá realizar el trámite de solicitud del documento ante el Ministerio de Transporte del país.

Pasos para solicitar el PIC

Para solicitar el Permiso Internacional de Conducción usted debe seguir estos pasos:



1. Diligenciar debidamente el formulario expedido por la Automóvil Club de Colombia (ACC).

2. Cancelar el valor del trámite que es de $300.000 para carros particulares.

3. Presentar el documento de identidad original.

4. Presentar la licencia de conducción.

5. Llevar una foto 3x4 fondo azul o blanco.



Con base en lo anterior, recuerde que este documento tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de expedición.



Además, su envío es gratuito para quienes residen en Bogotá; sin embargo, si usted vive en otra parte del país, deberá pagar un costo de $11.000.



En caso de que usted realice este proceso por medio de la página web de ACC, tenga en cuenta que el tiempo de entrega del permiso es de 5 días hábiles.

