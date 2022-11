Una familia antioqueña que viajó recientemente al Vaticano, denunció que fueron estafados por un restaurante llamado Café Vaticano, ubicado en frente a la Santa Sede, ya que les cobraron una cuenta millonaria por un almuerzo.

Así quedó consignado en un video publicado por el portal de noticias Mi Oriente, en este uno de los integrantes de la familia narra a detalle lo sucedido. Primero muestra una factura por un valor de 887.70 euros ( 4.438.500 pesos colombianos aproximadamente). Al ver la gran cantidad de dinero que le estaban cobrando el hombre hizo el reclamo y le traen otro recibo por 860 euros ( 4.300.000 pesos colombianos).



Según el hombre, la cuenta tenía algunas inconsistencias en los precios, ya que en la carta aparecía un valor diferente al de la factura.



“Nunca nos dicen que es por gramo. Nos suman las carnes, nos suman los acompañantes, todos los platos tienen que traer los acompañantes, pero nos suman las papas, nos suman las ensaladas”, señaló.



El antioqueño explicó que en ningún momento los meseros le comentaron bien cómo era la carta y sus precios. “Nos la pesan con la carne, Por ejemplo, aquí la carne cuesta 8 euros por gramo. Nunca nos dijeron cuando iba a tomar el pedido”, afirmó.

Familia guarceña denunció públicamente una estafa a la que fueron sometidos en el Vaticano. Los colombianos tuvieron que pagar una millonaria suma por un almuerzo. El restaurante tiene más de dos mil comentarios negativos en internet donde son señalados de estafa. pic.twitter.com/Kb8M0wpwph — MiOriente (@MiOriente) November 9, 2022

Y al hacer el reclamo el hombre le comentó a las personas del restaurante que si cobraban por gramos tampoco cuadraba la cuenta. “Dicen que pesan las papas, las hortalizas, dos kilos, dos gramos más, porque todas las carnes vienen de un kilo”, comentó.



También, agregó “eso se parece cuando a los extranjeros Barú les pidieron por una mojarra un millón de pesos, eso es aquí lo mismo”.



Según el mismo portal que publicó el video, este hecho le sucedió a una familia del municipio de El Retiro la cual está compuesta por ocho personas.



“La carta estaba en italiana y en inglés, entonces como desconocemos los dos idiomas, le pedimos el favor a uno de los meseros que nos explicara la carta. El hombre llegó y me explicó, y empezó a explicarme muy bien todo”, le comentó el hombre al medio antioqueño.

Además, comentó que le preguntaron al mesero por una recomendación. “Ahí al frente de cada carne decía 8 euros, entonces pedimos dos carnes; pedimos cinco caldos que no estaban en la carta pero él nos dijo: ‘¿No les provoca un caldo antes?’, entonces pedimos como un caldo de pescado y él no nos dijo en ningún momento el precio; pedimos cinco lasañas y dos espaguetis y el hombre nos dice que la lasaña viene acompañada de albóndigas y que viene acompañada de salsas”, agregó.



Al llegar la cuenta el hombre se extrañó de los precios y le pidió a su hija que fuera por una carta. “ninguno le quiso pasar una, se hicieron los que no le entendían. Entonces la niña vio que había una carta encima de una mesa y la cogió”, dijo.



Finalmente, señaló que cancelaron la cuenta para evitar seguir en la discusión pero sí hicieron pública la denuncia en redes sociales.

