El tesón y la perseverancia característicos de los colombianos no conocen límites. Cuando se trata de sobrevivir, el ‘rebusque’ -tratar de encontrar o conseguir exhaustivamente la solución o los medios para lograr algo- termina siendo, en ocasiones, la única salida viable para los latinos que emigran hacia Europa en busca de oportunidades laborales.

Eso bien lo sabe Deivinson Campo, quien para salir a flote en París, Francia, ha tenido que recurrir a la venta de algunas delicias de la gastronomía colombiana. Parado enfrente de la Torre Eiffel, con un cartón en la mano para proveer de calor un asador ambulante y una actitud de vendedor nato, el colombiano que se ha hecho viral en TikTok por su curiosa historia de vida se abre él mismo las puertas de cientos de oportunidades laborales.

Desde mazorca asada hasta morcilla, papa y guiso, en un carrito ubicado frente de uno de los monumentos más importantes del mundo, los turistas y franceses pueden deleitarse con exquisitos aromas y dejarse persuadir con inigualables y explosivos sabores que a 8.500 kilómetros de distancia gritan sazón colombiano.



Esto es posible gracias a Deivinson quien, orgulloso de su forma de sustento, se atrevió a compartir con todos sus seguidores de las redes sociales el emprendimiento que desarrolla junto a una socia.

“Nos encontramos en otra faceta de nuestra vida. Rebuscándonos la vida como todos los latinos que decidimos migrar a Europa (...) La señora las prepara y yo me encargo de venderlas. Ya tenemos varias por entregar”, anuncia Campo emocionado en un corto clip de TikTok en el que muestra cómo es el proceso de elaboración de los productos que vende.



El colombiano tampoco dudó en enviar un mensaje a todos los internautas para que ayudasen, en la medida en que pudiesen, a todos esos vendedores que día a día se ‘rebuscan la vida’ en las calles.



“Si a veces se encuentran a alguien vendiendo un tinto o una arepa, hay que ayudar. Es el trabajo de muchos. De llevar comida a sus casas. Desde París. Bendiciones”, dice Campo en el clip que ya cuenta con más de 420 mil reproducciones en la red social para compartir videos cortos.

Tanto colombianos como extranjeros se dejaron cautivar con la historia de este hombre que algunos han catalogado como “de admirar” y, acto seguido, inundaron el video con comentarios en los que no sólo expresaron buenos deseos sino que dejaron ver su fascinación ante su emprendimiento.



“Súper, me encanta el maíz caliente”, “Ya me vi vendiendo merengón en el Museo de Louvre” y “Felicitaciones, amigo”, fueron algunas de las reacciones en redes.



Francia se encuentra entre los países a los que más emigran los colombianos.

De acuerdo con las misiones consulares en el exterior, los países con más colombianos registrados a las afueras del país son Estados Unidos, España, Venezuela, Ecuador, Canadá, Chile, Reino Unido, Argentina, Francia, México y Panamá. El país de Europa Occidental, en especial, cuenta con aproximadamente 14.000 migrantes procedentes de Colombia.

