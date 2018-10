El colombiano que podría lograr que viajar al espacio fuera más barato

Cristian Acosta Narváez pensó que su futuro estaría en el fútbol, al lado del equipo 'Los Ángeles Galaxy', pero nunca recibió la llamada que le confirmaría su ingreso. Fue así que renunció a dedicarse de lleno al deporte y se empeñó en su otro sueño: ir al espacio. Por eso se empeñó en buscar la forma de estudiar ingeniería aeroespacial en la Universidad Estatal de California.



A los cinco años, la familia Acosta Narváez llegó a Estados Unidos para probar suerte y aprender inglés en Nueva York. En principio, pensaban que esto sería una corta estadía, pero terminó en un cambio abrupto de vida. “Cuando llegué a este país mis papás me regalaron dos cohetes. Además, veía muchas películas sobre viajes al espacio, ese fue el momento en el que empecé a sentir mucha pasión por esto”, cuenta.

No era precisamente el estudiante más brillante cuando de matemáticas se trataba, de hecho dice recordar con vergüenza que en octavo grado reprobó álgebra uno porque sacó una F (la nota más baja en el sistema de calificaciones de ese país). A pesar de esto, en los años de preparatoria se fue acercando poco a poco a las ciencias exactas.



En el pasado mes de marzo terminó su pregrado con algunas becas y auxilios del gobierno por buen rendimiento académico, así como algunos préstamos educativos.

En su paso por la universidad empezó a interesarse por el desarrollo de motores y en especial por la propulsión de cohetes con procesos más eficientes. Según explica, los elevados costos de los viajes al espacio, los cuales oscilan en 200.000 USD por persona, se deben a la avanzada tecnología que se usa en una sola ocasión. La razón tras este valor es que “desde el primer viaje del hombre a la luna, los cohetes no son recuperables, se usan una vez y se deshacen sus propulsores al salir de la exosfera, la mayoría terminan en el mar”.

Cristian Acosta es el encargado de probar la propulsión de los cohetes de la compañía de transporte aeroespacial Blue Origin Foto: Archivo particular

Con los ojos en el cielo y los pies en la tierra

A sus 24 años, este colombiano es el ingeniero encargado de probar la propulsión de los cohetes de la compañía de transporte aeroespacial Blue Origin en Texas, su cargo traduce ‘’ingeniero en desarrollo de propulsión’’ y llegó hasta esta empresa, del mismo fundador de Amazon, Jeff Bezos, después de sus pasantías en la NASA.



Acosta tiene el reto de generar aeronaves capaces de ser reutilizadas en viajes al espacio exterior. “Si logramos aplicar el principio de la aviación a las aeronaves que buscan salir al espacio o la exosfera muy pronto podremos ir al espacio exterior por un precio mucho menor”.



La empresa Blue Origin se encuentra desarrollando una cápsula suborbital tripulable ‘new shepard’, la cual busca llevar pasajeros a 99 km de altura y redefinir los límites del turismo espacial. En este proyecto también se encuentra Cristian Acosta involucrado.



En cuatro ocasiones realizó proyectos durante su pregrado con la NASA, estos giraban en torno al diseño de estructuras de cohetes reutilizables, micropropulsores para satélites de menor tamaño y la creación de naves robóticas basadas en metano e hidrógeno. De este último proyecto obtuvo su tesis de grado.



‘’Yo quiero ser astronauta y para eso me estoy preparando desde que inicié la carrera, por eso tomé un curso de aviación de aeronaves pequeñas y obtuve la licencia de piloto privado. También me certifiqué en buceo, ya solo me falta operarme de la visión, porque sin gafas no veo y esto sería un impedimento”, afirma.



Cristian Acosta sigue mirando hacia el espacio, conoce a detalle los currículos de algunos astronautas que han participado en misiones espaciales y que se alistan para alcanzar su meta de estar en futuras misiones de la NASA. Con su historia, este colombiano sueña con inspirar a las nuevas generaciones de su país a soñar en grande, tan alto que su esfuerzo y talento lleve el ingenio tricolor al espacio exterior.

