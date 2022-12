En la tarde de este miércoles 7 de diciembre, se conoció el caso de Johnny Hincapie, un ciudadano colombiano que pasó 25 años en una prisión de los Estados Unidos por un crimen que no cometió. Según comentaron sus abogados al 'New York Times', el implicado recibirá una indemnización de 18 millones de dólares.



Hincapie fue condenado con otras seis personas de haber apuñalado, en 1990, a Brian Watkins, un turista que se encontraba en la ciudad de Nueva York, para disfrutar del US Open, que por esos días tenía como uno de sus mayores referentes a Pete Sampras y la argentina Gabriela Sabatini.

Johnny Hincapie Foto: Telemundo

Reportes de esa época afirman que la víctima perdió la vida en la icónica Quinta Avenida, cuando intentó proteger a su madre de unos atracadores. La golpiza le siguió a una violación de una corredora en Central Park, por lo que las autoridades debían responder, de manera inmediata, ante la opinión pública por esos crímenes.



Hincapie, quien para ese entonces tenía 18 años, había entrado a la línea del metro para acudir a una fiesta en el sector conocido como Roseland Ballroom, el día que mataron a Watkins, dice la demanda presentada por su abogado defensor a la corte.



Para el momento de la investigación policial, el colombiano argumentó que sus declaraciones fueron sacadas a la fuerza por un agente de la policía que lo golpeó para que confesara su participación en el asesinato.



Sus condenas por asesinato y robo fueron anuladas por un juez estatal en 2015, que encontró evidencia y testigos que testificaron que el Sr. Hincapie no estaba en la plataforma, cuando ocurrió el ataque, expresó el juicio hace 7 años.



“Lo que le sucedió a Brian Watkins fue trágico y nunca he olvidado la pérdida que sufrió su familia. Soy afortunado de que, una vez más, mi ciudad, mi estado finalmente haya reconocido mi inocencia, y espero con ansias el próximo capítulo de mi vida con mi familia”, dijo Hincapie, de 50 años, al periodista Benjamin Weiser del Times.

Indemnización para Hincapie

Los abogados de Hincapie, Gabriel P. Harvis y Baree N. Fett, dijeron en un comunicado que la ciudad había llegado a un acuerdo con su cliente por 12,9 millones de dólares. La cifra fue confirmada por un Portavoz del Departamento Legal de Nueva York.



El portavoz, Nick Paolucci, dijo: “Este acuerdo resuelve un caso civil de larga data que involucra un crimen horrible. Con base en los hallazgos del fiscal de distrito y nuestra revisión, este acuerdo es justo y en el mejor interés de todas las partes”, expresó.



Los demás involucrados en el caso también fueron absueltos por encontrar irregularidades en sus procesos jurídicos, por lo que también recibirán una compensación monetaria millonaria.



En 2013, después de mantener su inocencia durante décadas, Hincapie presentó una moción afirmando esa inocencia y evidencia recién descubierta. Ronald L. Kuby, uno de los abogados que manejó sus mociones posteriores a la condena, lo describió en ese momento como “la última víctima en el caso de Brian Watkins”, escribió el ‘New York Times’.



Hoy se cumplen 5 años de la liberación de Johnny Hincapie, nacido en #colombia estuvo 25 años en distintas prisiones de Nueva York condenado por un crimen que no había cometido, ahora lucha contra las Injusticias #inocente @innocence pic.twitter.com/bVnfYodVQy — PABLO IBAR Libertad! (@Ibar_Libertad) October 6, 2020

