En la red social de TikTok se ha vuelto viral el video de un colombiano que se burla de unos soldados rusos, quienes piensan que él está escondido en una torre del al frente, pero en realidad está detrás de ellos.

Al principio de la grabación, el hombre, quien parecer ser también un soldado, muestra que está escondió y se burla de militares rusos, pues ellos creen que está escondido en una torre que está al frente de su ubicación.



"Véalos, allá están, ellos creen que nosotros estamos en esa torre, vea como nos dan si ve. Ellos creen que nosotros estamos allá, pero mentiritas (Risas) nosotros le dimos la vuelta. Nos quieren romper (Risas)", comentó el hombre.



Asimismo, aseguró que iba a esperar en esa posición hasta que a los rusos se les acabaran las municiones y así ellos poder atacarlos.

"No saben lo que les espera más tarde. Estamos esperando a que se les acaben todas las municiones para contraatacar. Ya me quité todo, ya estoy listo preparado para salir", concluyó.



Se desconoce cuando fue grabado este video, sin embargo, recientemente se ha vuelto viral en TikTok. Este ya ha acumulado varios 'me gusta' y comentarios de los internautas, quienes han dejado sus opiniones.



En otras grabaciones, el hombre ha mostrado que con la ayuda de unos compañeros han podido recuperar ciertas zonas que habían invadido los rusos. Asimismo, afirmó que están en ese país para defender a las personas que no pueden tomar armas y que tienen miedo.

