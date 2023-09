Dicen que los colombianos no se varan con nada y mucho menos cuando se trata de migrar y conseguir dinero en el extranjero, esto lo tiene claro Leonardo Castro un connacional que encontró una gran oportunidad de negocio en la venta de comidas rápidas en Chicago, Estados Unidos.



El colombiano decidió conquistar el paladar de los extranjeros con platos típicos del país y por medio de su cuenta en TikTok, este hombre contó cómo logró hacer su negocio y atrapar a varios clientes con la gastronomía colombiana.



Leonardo cuenta que sus platillos cuentan con diferentes productos como chicharrón, carne, chorizo, pollo e incluso huevo de codorniz, lo que resulta muy atractivo para las personas que viven en Estados Unidos.



El colombiano logra vender estos platillos desde los 15 dólares, aproximadamente 60 mil pesos para los platillos personales; los medianos desde los 45 dólares, 177 mil pesos y las porciones grandes desde los 90 dólares.



Sin embargo, no todo fue fácil para este colombiano, pues conseguir los productos para estas preparaciones fue difícil, pues tuvo que ir a diferentes tiendas a conseguirlos y no le salió nada barato, según su tiktok, todos los ingredientes le costaron 388 dólares ($ 1’530.078).



Luego de realizar la compra y la preparación de las salchipapas, el colombiano salió a realizar la actividad más difícil, encontrar los clientes, fue puerta a puerta ofreciéndolos y al final consiguió vender 26 pequeños, 5 medianos y 3 grandes. “Yo trabajo con mi esposa y también cobré por el servicio a domicilio, aparte nos dan propina, por eso no sumé todo eso a la cuenta”, concluyó.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN EL TIEMPO