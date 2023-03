La historia de Cristian Montenegro, un joven bogotano de 27 años, se ha vuelto viral, pues se dio a conocer que mantenía una relación sentimental con ‘Natalia Ortiz’, una muñeca de trapo que el mismo hizo.

Montenegro, que vive en el sur de la capital, ha sido entrevistado por diferentes medios de comunicación y ha dicho que ‘Natalia’ es “como un ángel del cielo” y que hacen todo juntos. “Lo hice para no estar solo, fue creado por mí. Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, dijo para el canal de Daniel GTZ de YouTube.



Como cualquier joven de su edad, Cristian suele mostrar su relación en redes sociales y ahí comparte fotografías con su novia en parques, restaurantes y en el transporte público. Sin embargo, hace poco sorprendió a sus seguidores al anunciar que es padre de dos niños también de trapo llamados, Leidy María de 4 años y Adolfo Daniel de siete años.



(Lea también: El escándalo de mujer que acusa a su esposo de trapo de ser infiel por 'sexteo').

Asimismo, comentó que sería padre nuevamente de su tercer hijo. Después de un tiempo, en su cuenta de Facebook, compartió fotos de su nacimiento y en una de las imágenes se logra ver a ‘Natalia’ acostada en una cama con ropa de cirugía.



En otra fotografía, se puede apreciar que Cristian también estaba vestido con implementos quirúrgicos y a su novia sosteniendo a su bebé. Además, de esto ha publicado fotos con sus otros hijos y se le ve como si los llevara al colegio.



(Lea también: Se casó con muñeco de trapo y ahora ‘tienen un hijo’ juntos)



El joven bogotano le ha comentado a los medios que decidió crear a su novia luego de tener varias decepciones amorosas. “Algunas mujeres solo se aprovecharon de mí, solo les interesaba los gastos que tenía con ellas”, afirmó.

Además, señaló que cuando estaba en el colegio, era un niño muy solitario y que sus compañeros se burlaban de él por siempre permanecer solo.



En las redes sociales, esta relación ha generado un debate, pues algunos internautas señalan que sufre de una grave enfermedad mental, mientras que otros aseguran que solo busca fama.



En TikTok algunos expertos han hecho comentarios sobre esta situación y han afirmado que puede ser un caso de objetofilia, que consiste en sentir atracción emocional y sentimental hacia un objeto.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Mujer de 30 años rompe en llanto por estar soltera y sin hijos

Le pidieron ser padrino de bautizo, pagar la fiesta y mensualidad por 18 años

Joven se casa con su padrastro y enciende polémica: 'La mejor decisión'