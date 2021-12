Los colombianos tenemos una cultura rica y diversa, es por eso que hay ciertas costumbres que resultan ser ‘colombianadas’: acciones que solo hacemos nosotros y que, por lo tanto, resultan ser muy particulares y llamativas para el ojo de algunos extranjeros.

Conozca algunas costumbres que, en definitiva, nos pueden diferenciar fácilmente de una persona que provenga de cualquier otra parte del mundo.

La ñapa

Colombia tiene la fama de ser uno de los más acogedores del mundo, no solo por sus climas sino por la calidez de su gente.



Por esa razón, quien viene acá bien sabe lo que es la ‘ñapa’, la cual suelen ofrecer en distintos restaurantes, plazas de mercado y tiendas. Acá le dan ‘un poquito más’ de lo que pidió, como un símbolo de cortesía y amabilidad.

Facebook Twitter Linkedin

Es costumbre dar una 'ñapa' por las compras. Foto: iStock

¿Quiere cacao?

Ver una lora y preguntarle: ¿quiere cacao? es otra gran ‘colombianada’.



Según explica ‘Colombia Co’, la costumbre nació, en parte, por el programa de televisión ‘Quiere cacao’, presentado por Pacheco. Precisamente, en este aparecía una lora animada que amenizaba el programa y contaba chistes.



(Además: Los 7 magníficos de la parranda del fin de año en nuestro país).

Facebook Twitter Linkedin

¿Usted le ha hecho esta típica pregunta a un loro?. Foto: iStock

El ‘me regala’ para pedir algo

Esta es una ‘colombianada’ que nos delata fuera del país y que causa curiosidad a quienes vienen al territorio nacional.



Porque no, no estamos pidiendo algo regalado, sino que solo lo decimos así en una suerte de ‘cortesía’ para solicitar un producto o un servicio.

Facebook Twitter Linkedin

Es costumbre decir 'me regala' para comprar algo en una tienda. Foto: iStock

Orgullo patrio

Algo que también nos caracteriza a los colombianos es el orgullo patrio. Es por eso que a las 6 a. m. y 6 p.m se suele escuchar el Himno Nacional en las emisoras, una costumbre desde 1995, según indica el citado portal.



Y no solo escuchamos el himno sino que lo entonamos a viva voz,o por lo menos la primera estrofa y el coro.



(Le puede interesar: Mi burrito sabanero: el niño venezolano que popularizó el villancico).

Facebook Twitter Linkedin

Llevamos el orgullo colombiano a todas partes. Foto: iStock

Nostalgia de la niñez

Desde programas de televisión y canciones, hasta dulces de los que solíamos disfrutar en nuestra niñez, los colombianos guardamos esos buenos recuerdos y hablamos con emoción al rememorar el tiempo que ya fue y que nos marcó.



Le tenemos cariño a todo aquello que creció con nosotros, en especial cuando de marcas colombianas se trata y hasta tenemos un ‘top’ de las golosinas colombianas que amamos.



Algo similar sucede con las telenovelas colombianas, tales como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Pasión de gavilanes’ o ‘Pedro, el escamoso’, producciones que muchos colombianos han visto al menos una vez, no en vano sus reencauches en los diversos canales suelen tener un éxito particular.



A nivel televisivo probablemente Colombia sea conocido por ‘exportar’ la historia de Betty. Tiene más de veinte adaptaciones alrededor del mundo.

Facebook Twitter Linkedin

Los colombianos también recordamos con nostalgia telenovelas, programas de televisión y hasta dulces. Foto: RCN Televisión

Los dichos

Los colombianos también tenemos todo un repertorio de dichos, uno perfecto para cada ocasión o situación diaria.



“Barriga llena, corazón contento”, “Mugre que no mata, engorda”, “El que tiene tienda que la atienda”, “¿Usted qué come que adivina?” y “Dios le da pan al que no tiene dientes”. son solo algunos de los dichos que solemos decir cada día y que de seguro aprendimos de nuestras abuelas, tías o padres.



Es posible que varios de estos se repitan en otras partes del continente, pero sin duda son ‘el pan de cada día’ de muchas conversaciones colombianas.



(Le recomendamos: Historia de una marca: ¿Por qué Ferrero Rocher es tan navideño?).

Facebook Twitter Linkedin

Hay gran variedad de dichos y frases que usamos los colombianos. Foto: iStock

Costumbres decembrinas

En la época de final de año tampoco faltan las ‘colombianadas’.



Se puede citar, por ejemplo, dar la vuelta a la manzana a medianoche con una maleta y el agüero de ‘viajar mucho en el Año Nuevo’ o usar un color de ropa interior determinado (amarillo, rojo, azul o blanco) en estas fechas con el propósito de atraer suerte, paz y armonía.



Otros deciden comerse doce uvas casi de un bocado cuando el reloj marca las doce el primer día del año siguiente.



Aunque algunas de estas costumbres las heredamos y compartimos con otros países, no dejan de tener, así sea en un rincón, el sello colombiano.

Facebook Twitter Linkedin

En las fiestas de Navidad y Fin de Año tampoco faltan las 'colombianadas'. Foto: iStock

Más noticias

Greeicy Rendón y Mike Bahía anuncian embarazo con una canción

Conozca el buñuelo más grande del mundo, se prepara en Sabaneta (Antioquia)

Subasta de Maradona fue un fracaso: esto es lo que intentaban rematar

¿Por qué las personas tienen sexo con sus ex? Esto dice la ciencia

Yina Calderon dice que se irá de Colombia: 'me voy y no vuelvo'

¿Cómo controlar el estrés? Harvard explica las estrategias para aliviarlo

Tendencias EL TIEMPO