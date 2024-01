Habla colombiana reportada como desaparecida en México: 'Estamos acá por voluntad'

En un video, Mariana García Muñoz, una de las ocho mujeres colombianas presuntamente secuestradas en Tabasco, ha ofrecido su versión de los acontecimientos.



En este material, la joven, que previamente había enviado un mensaje por WhatsApp a su madre, afirmó categóricamente que ellas están en Tabasco por decisión propia y que las grabaciones difundidas en algunos medios de comunicación son falsas. Además, Mariana aseguró que cuentan con la documentación necesaria en regla.

Mariana se identificó en el video: "Hola, yo soy Mariana García Muñoz. Me encuentro en la Fiscalía de Tabasco. Yo me encuentro bien de salud, apenas me doy cuenta de que nos estaban buscando por todo México, con esos videos que montaron", señaló.



La joven también hizo una aclaración importante: "Nosotros estamos acá de voluntad, éramos 8 chicas, no 9. Y aquí, en la Fiscalía de Tabasco, nos están tratando bien". No obstante, en el video de 55 segundos no se proporcionaron detalles sobre la ubicación de la casa donde se encontraban ni las razones de su aparente incomunicación.



En cuanto al mensaje de audio que Mariana envió a su madre en Colombia, ella explicó que se encontraba bajo la influencia del alcohol y en un estado emocional particular en ese momento. Cuando se le preguntó sobre los mensajes enviados a su madre, Mariana respondió: "Porque, pues estaba más bien sentimental con ella, por eso le pedía perdón y todo"

En un hotel de la ranchería Anacleto Canabal en Villahermosa se encontraron a las ocho mujeres colombianas.



La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que el Consulado de Colombia en Cancún se comunicó con ellos el viernes 12 de enero, alertando sobre una posible retención de estas mujeres de nacionalidad colombiana. Debido a la sospecha de que podrían ser víctimas de un delito, se inició de inmediato una investigación.



La FGE, a través de labores de inteligencia, logró ubicar a las jóvenes en un poblado del municipio de Cárdenas. Las fuerzas del orden se desplazaron hasta ese lugar y obtuvieron información que sugería que las potenciales víctimas estaban siendo llevadas hacia la capital del estado.



Siguiendo estos datos, se logró localizarlas en un hotel de paso en la ranchería Anacleto Canabal, cuarta sección, ubicado en la carretera Villahermosa-Cárdenas. Afortunadamente, las mujeres fueron encontradas sanas y salvas.

Colombianas desaparecidas en México Foto: Fiscalia Tabasco

La Fiscalía Especializada para el Combate de Trata de Personas ordenó una evaluación psicológica y médica de las mujeres para verificar su estado de salud y garantizar su integridad física, como ellas mismas afirmaron estar en buen estado. Además, se les brindó asesoría jurídica y asistencia psicológica durante su tiempo en la FGE.



"De las primeras declaraciones obtenidas de ellas y los datos recabados, de momento no se puede determinar que hubieran sido privadas de su libertad o estuvieran retenidas en contra de su voluntad", explicó la dependencia estatal.



Ellas afirmaron tener documentos que respaldan su estancia en el país, por lo que se ha notificado a las autoridades migratorias. La Fiscal del Ministerio Público ha dispuesto medidas de protección y resguardo en su favor mientras continúan las investigaciones pertinentes.

Se hizo la respectiva valoración. Foto: Fiscalía General de Tabasco.

Toda esta información ha sido compartida con el Consulado de Colombia y la Interpol para dar seguimiento a los acontecimientos, según lo especifica el comunicado oficial.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.