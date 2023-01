Alejandra Ramírez es una mujer colombiana que se dio a conocer en redes sociales gracias a su contenido en el que muestra su vida como “nómada digital”. Sin embargo, en esta ocasión se ha vuelto tendencia al mostrar que pasó Navidad y Año Nuevo con una comunidad caníbal.

En su cuenta de Instagram la joven ibaguereña mostró que tomó la decisión de viajar a Papúa Nueva Guinea, un país cercano a Australia, para pasar las fiestas y poder conocer la cultura de los Korowai, quienes son considerados unas de las tribus caníbales más peligrosas del mundo.



“Bueno familia, mi mamá me colgó el teléfono cuando yo le conté que iba a hacer esa aventura, después me apoyaron y estoy 100 % segura de que están orando por mí”, contó Alejandra. Asimismo, aseguró que iba en compañía de un guía local de la comunidad, quien le ayudará a traducir y a tener una mejor comunicación con las personas de la tribu.



Luego de viajar en avión, navegar en barco y caminar cinco horas en medio de la selva Alejandra llegó al territorio de los Korowai. Allí fue muy bien recibida y le dieron la bienvenida con unos cánticos característicos de ellos.



“El jefe de la tribu me dijo que soy la primera persona externa en la historia de los korowai en pasar navidad con ellos”, contó la joven en otro video. Además, agregó: “Y segundo; me preguntó: ‘¿tus papás están vivos?’, yo le dije: ‘¡sí!’, Me dijo: ‘¿dónde están?’ y respondí ‘en Colombia’. Marcus dijo: ‘¿no les da miedo que estes en la selva con caníbales?’, le respondí: ‘¿tengo que tener miedo?’, me dijo: ‘no, bienvenida acá eres parte de la familia’”.



Alejandra también mostró que acompañó a algunos miembros de la tribu a buscar alimentos. Encontraron un gusano llamado sago, que vive en los troncos de la palma y fue su cena navideña. Es importante aclarar, que esta comunidad no celebra Navidad ni Año Nuevo.



La colombiana por medio de una transmisión en vivo, le compartió a sus seguidores como ha sido su experiencia con los Korowai y resolvió dudas sobre el canibalismo de la tribu.



“Para ellos es algo normal, algo de venganza, era una forma de honrar a la persona que habían matado y hacerle entender a la familia que era porque se estaban metiendo con ellos o porque estaba poseído por un demonio”, explicó.



También, comentó que esta comunidad construye sus casas en los árboles para evitar que sean poseídos por el demonio que habita en la tierra. Alejandra salió en perfectas condiciones de su aventura y comentó que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en su vida.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

