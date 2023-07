Abandonar el país en el que se nace en busca de nuevas oportunidades no es una decisión sencilla. Migrar se vive de diferentes maneras y no todas las experiencias son iguales.



Así como hay casos de personas que se van y construyen una vida en el país al que llegan, hay quienes se desencantan de la experiencia y no ven la hora de regresar.



Pues este parece ser el caso de Kelly Zambrano, una colombiana que publica videos sobre su cotidianidad en España a través de TikTok.

En su cuenta @kellyzambrano_1 acumula más de 30 mil seguidores y con más de una decena de videos publicados con respecto a su experiencia como migrante en España, o mostrando cómo es la vida en el país ibérico, ha conseguido cierto nivel de visibilidad en la plataforma.

Recientemente, su video titulado 'Cosas que me hubiera gustado saber antes de venir a España' se ha popularizado en la plataforma china.



En menos de un minuto, la colombiana revela lo que ha aprendido tras estar más de un año en ese país.

"Si usted tiene una vida laboral, familiar, emocional estable, no se venga a experimentar por todo lo bonito que le cuentan de Europa, porque siempre te cuentan lo bonito, pero no lo feo", dice.



Zambrano añade que regularizar el estado es complicado porque los trámites demoran un poco, especialmente en verano, por las vacaciones. Por eso recomienda tramitar un permiso de trabajo antes de viajar al país.

Por último, enfatiza en que es una experiencia que se suele transitar en soledad. "Aquí es usted solo contra el mundo. Aunque todo el mundo le dice que lo va a apoyar cuando usted llegue. Mentira, son poquitas las personas que lo hacen", afirma en el clip.

Añade que los chismes y los ambientes tóxicos no se quedan en Colombia, pues "aquí se te saben tu vida de pies a cabeza", según su experiencia.

En los comentarios de sus videos hay opiniones divididas, pues hay quienes llevan años viviendo en España y relatan que no han experimentado lo que la joven describe, mientras que otras personas se identifican con sus testimonios y cuentan que también se han regresado a sus países de origen porque "no es tan fácil como lo pintan".

