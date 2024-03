Polémica en redes por mujer que niega su origen colombiano: 'Me siento francesa'

Por medio de las redes sociales se viralizó un video, en el cual, una mujer de origen colombiano asegura identificarse como francesa, pese a que no conoce este país o habla el idioma.



En sus declaraciones, la joven asegura identificarse como 'transnacional' un término acotado para empresas que hacen presencia en varios países del mundo, pero que no ha sido adaptado para personas.



El video fue subido por el creador de contenido español 'Crisnorway', quien le preguntó a la colombiana "una verdad que nadie acepta" y ella no dudó en responder sobre su nacionalidad.



"Que existimos las personas transnacionalidad", asegura la mujer; dudando un poco de su respuesta, el tiktoker le pide una explicación a la palabra que acaba de usar.



La mujer inicia explicando que este es un movimiento, en el cual, las personas se identifican con una nacionalidad diferente a la que nacieron y hacen todo lo posible por tener otro origen.



“Yo nací en Colombia, pero me siento francesa. Me visto como francesa, llevo mi vida como una francesa. No tengo ningún vínculo con Colombia. Trato de neutralizar mi acento lo más que puedo porque no me siento colombiana”, aseguró



Acto seguido, el entrevistador le pregunta si habla francés o ha visitado el país, a lo que la mujer responde: "No hablo francés y no he estado en Francia”.



El video ha generado cientos de comentarios en las redes sociales: "Yo me siento Europeo, vivo como europeo y mi estilo de vida es el de un europeo, pero no hablo inglés, nunca he estado en Europa, soy chaparro prieto y panzón por los frijoles", "Una paisa que se cree francesa nunca ha estado en Francia y no se identifica como colombiana, he escuchado estupideces, pero esta es la mejor".

