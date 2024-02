Colombiana en España revela cuatro errores comunes al migrar a este país europeo

La emigración a un nuevo país puede ser una experiencia emocionante pero desafiante. Si usted está considerando mudarse a España, es fundamental conocer los errores más comunes que cometen algunos extranjeros al llegar a este país, así como saber cómo evitarlos.



Stefany Rolong, una colombiana radicada en España, compartió sus conocimientos sobre este tema en un video compartido en su cuenta de TikTok.

Falta de un plan financiero sólido

Uno de los errores más frecuentes es no contar con un plan financiero adecuado al llegar a España. Muchas personas llegan sin suficiente dinero para cubrir los gastos básicos, lo que puede generar situaciones complicadas.



"Así hayas investigado mucho, habrá gastos que no tendrás previstos", indicó Stefany Rolong en un clip en sus redes sociales. Por ello, es fundamental planificar un presupuesto y ahorrar lo máximo posible antes de la mudanza.



Es necesario contar con dinero suficiente para cubrir los gastos básicos. Foto: iStock

No empadronarse a tiempo

El segundo error destacado es no realizar el trámite de empadronamiento al llegar a España. Este documento es de suma importancia para los extranjeros, ya que es necesario para realizar una gran cantidad de trámites.



Dejar este proceso para después puede generar complicaciones innecesarias. Por lo tanto, Stefany recomienda no postergar este trámite y realizarlo tan pronto como sea posible después de llegar al país.

No integrarse en grupos de extranjeros

Otro error común, según la colombiana, es no unirse a grupos de extranjeros en España. Estas comunidades de personas que han pasado por experiencias similares pueden ser de gran ayuda para obtener información sobre trámites, requisitos y otros aspectos importantes de la vida en el país.



Además, formar parte de estos grupos brinda la oportunidad de establecer relaciones personales y profesionales que pueden ser valiosas en el futuro.

La usuaria recomienda socializar y unirse a grupos de extranjeros. Foto: Archivo EL TIEMPO

Falta de socialización

No socializar es otro error que puede afectar negativamente la experiencia de emigrar a España, según la experiencia de Stefany. La socialización no solo permite integrarse en la sociedad local, sino que también contribuye al bienestar emocional y físico.



"No hacerlo llevará a que te deprimas, y a que se afecte tu salud mental y física", concluyó la ciudadana en su clip.

