“Desafortunadamente, me diagnosticaron cáncer de cuello uterino y me operarán mañana por la mañana de urgencia”, confesó en sus redes sociales Viviana Castrillón, exchica Playboy.



La reconocida modelo reveló lo difícil que ha sido para ella enterarse de su enfermedad; sin embargo, se mostró positiva al tratamiento.

Con más de 4 millones de seguidores en Instagram, la exconejita playboy que ha tenido una amplia carrera en la televisión y en el entretenimiento para adultos, señaló que no está pasando por su mejor momento.



La mujer se encuentra concentrada en superar la enfermedad. De hecho, su última publicación fue el pasado 16 de mayo y de acuerdo con sus historias de este miércoles, previas a su operación, estas serían sus últimas publicaciones hasta recuperarse de la cirugía.

Castrillón, además, compartió que tiene un grupo de médicos, enfermeras y profesionales capacitados para atenderla.



Y agregó: “También me siento fuerte y lista para afrontar este duro momento. Le he declarado la guerra a esta horrible enfermedad y he decidido usar toda la fuerza que Dios me ha dado para convertirme en una voz, creando así conciencia a todas aquellas mujeres que lamentablemente por una u otra razón han descuidado su salud y evitan ir al ginecólogo por pena o pereza”.



Por último, pidió las oraciones de sus seguidores y prometió compartir su proceso. “Gracias por tanto cariño”, dijo.

El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que se produce en las células ubicadas en la parte inferior del útero. De acuerdo con la Clínica Mayo, la detección temprana de este cáncer hace una gran diferencia para combatirlo.

Campaña de prevención del cáncer de cuello uterino El próximo 25 de marzo se realizará una vacunatón contra el VPH a nivel nacional. Cáncer de cuello uterino Foto: iStock

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

