Colombiana en Rusia busca volver al país para tratar su leucemia

Luisa Valentina Calderón es una joven bogotana, de 21 años, quien estudia Medicina veterinaria y que está viviendo en Bélgorod, una ciudad ubicada en el extremo occidental de Rusia.



Allí llegó en 2019 para estudiar, pero en octubre del 2020 sus planes cambiaron de forma inesperada.



Mediante un video publicado en redes sociales, la estudiante contó su caso y pidió ayuda para regresar a Colombia. Según explicó, el pasado 13 de octubre fue diagnosticada con leucemia.



"A finales de septiembre yo empecé con unos dolores, con una hemorragia uterina. El día 5 de octubre fui al hospital por urgencias, por primera vez", señaló en una entrevista con 'Noticias Caracol'.

En poco más de una semana le dieron la noticia de que tenía cáncer. Aunque en un primer momento consideró que lo mejor era regresar al país para empezar el tratamiento junto a su familia, aseguró que los profesionales de la salud que la atendieron le sugirieron tomar la primera fase de la quimioterapia en Rusia.



De acuerdo con lo que explicó, actualmente no puede continuar con su tratamiento debido a que su seguro médico no lo incluye. "No lo cubre porque es una enfermedad especial", aseguró.



Además, manifestó su necesidad de estar cerca a sus seres queridos. "Mi mayor sueño en este momento es regresar a mi casa con mi familia", añadió, entre lágrimas, la joven, quien les solicita ayuda a las autoridades.



Un vuelo ambulancia que le permita viajar desde Rusia hasta Colombia puede ser extremadamente caro y ni su familia ni ella cuentan con los recursos para pagarlo por su cuenta, según informó 'Noticias Caracol'.



Familiares y amigos han solicitado la ayuda tanto del Gobierno nacional como de la Cancillería para que revise su caso y le ofrezcan apoyo.

