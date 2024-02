Polémica por colombiana en Chile que se quejó porque le descontaron día que no trabajó

Por medio de las redes sociales se hizo viral un video en el que se observa a una mujer con acento colombiano reclamar porque no le pagaron el día que no fue a trabajar, calificando de "injustas" las leyes chilenas.



En el mismo video, esta colombiana dice que es muy difícil encontrar trabajo en ese país. El video recibió cientos de comentarios a favor y en contra de la polémica opinión.



El video inicia cuando la mujer recién sale de su entrevista de trabajo y cuenta su experiencia: "A lo bien, mor, Chile es un abuso, conseguí trabajo y me dijeron que si faltaba un día me iban a descontar un día".



Posterior a esto, la mujer se pregunta ¿cómo es posible esto?, y si se ausenta una semana, "¿me van a descontar la semana?".



"¡A lo bien Chile es un abuso!. Yo estoy enfadada con Chile, no puedo más en este país", continúa su relato reiterando que no puede creer que si falta un día no le vayan a pagar.



De manera enojada agrega: "A lo bien, es que agarro mis maletas y me voy", pues le parece que hay muchos obstáculos para que los colombianos puedan conseguir empleo en ese país.



"Chile es el país más hijuemadre que me ha tocado en la vida para conseguir trabajo. Si tú no tienes papeles, no te dan trabajo, si no tienes una temporaria, una definitiva, piden hasta la partida nacimiento para poder entrar a un trabajo, te piden hasta una prueba de embarazo", agregó.



La publicación se hizo rápidamente viral y recibió opiniones a favor y en contra: “Qué pena con nuestros hermanos chilenos, me imagino que acá tenía un subsidio del gobierno”; “sáquenlos de Chile, haciéndonos pasar pena”; “pues lo legal es que te descuenten, sin incapacidad médica, ¿qué creías?”



¿Qué necesita un colombiano para trabajar en Chile?

Según el consulado de Colombia en Chile, las personas que deseen aplicar deberán tener una visa que los habilite para ejercer una actividad económica.



"Los ciudadanos colombianos que deseen trabajar en Chile deberán tener una visa que los habilite para ejercer una actividad económica. Durante el proceso de solicitud de visa, la persona podrá solicitar un permiso de trabajo, este instrumento le permitirá iniciar labores mientras se adelanta el estudio de visa".

