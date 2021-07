Colombiana denuncia que es víctima de xenofobia en universidad argentina

Una joven estudiante colombiana denunció, a través de su cuenta de Instagram, que es víctima de xenofobia por parte de una profesora de la Universidad de Belgrano, ubicada en Buenos Aires, capital de Argentina.

La estudiante, identificada en la red social como @lindaisabellat, está terminando un pregrado en Dirección y Producción de Cine, Televisión y Radio.



Contó que, aún sin haberse graduado, ha logrado participar en producciones colombianas que han recibido reconocimientos internacionales, como el largometraje ‘Tierra Quebrá’, ganador del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar en el año 2020.



Sin embargo, dijo que para terminar su carrera solo le falta aprobar la materia ‘Dirección de Arte’, cuyo examen ha intentado presentar varias veces porque depende de la calificación de una docente que “denigra la calidad de su trabajo”.

Según el testimonio de la colombiana, dicha profesora la ha “maltratado verbal y psicológicamente” por varios años, a raíz de una situación que se presentó hace un tiempo.



“Considero que soy víctima de xenofobia desde un incidente presentado hace 3 años, cuando, según el criterio de la misma docente, no supe identificar las camisetas de los principales equipos de Argentina. Lo cual es falso, ya que su calidad y reconocimiento internacional es innegable, no podría nunca desconocerlo”, escribió la joven en una publicación.



Asimismo, anexó un video en el que se ve a la estudiante presentando un trabajo de la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea', la cual ha sido traducida a más de 25 idiomas y vendida a más de 120 países.



Aunque la colombiana presenta su trabajo con mucho orgullo, la profesora la interrumpe y le dice: “A mí no me importa (...) ¿vos no ves cine?, ¿no tenés una cultura de ver buen cine? Es espantoso todo lo que me estás mostrando, pero no porque me guste o no me guste, sino por la mala calidad de las referencias. Para qué estudias una carrera audiovisual”.



Con respecto a lo sucedido hace tres años, la docente menciona que no tuvo que ver con que la estudiante sea colombiana y que, en ese entonces, “el trabajo era malo, fallaste y les arruinaste el video (a sus compañeros) con tus errores”.



Al final del clip, la docente dice que “no va a aprobar” a la joven.



La estudiante comentó que hace un mes presentó una queja ante las autoridades de la universidad, quienes le dijeron que la solución era rehacer y volver a presentar el trabajo, lo cual le parece bastante injusto porque le dedicó mucho tiempo.



También dijo que la desaprobación de la docente “me ha puesto a dudar de mis capacidades, al punto de hacerme pensar en renunciar a mi sueño, a mi título, a mis 5 años de trabajo incansable en una experiencia que debería ser maravillosa y se ha convertido en una tortura para mí, y todo, por el hecho de ser colombiana”.



Muchas personas le han demostrado su apoyo, incluyendo algunas figuras reconocidas en Colombia, como los actores Andrés Parra y Julio César Herrera.



Por su parte, la universidad emitió un comunicado y escribió que se “han adoptado las medidas necesarias para esclarecer el hecho” y, además, reafirmó su foco “en la recepción de estudiantes extranjeros”.

