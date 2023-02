Anuel AA se ha caracterizado en los últimos meses por ser una figura pública algo controversial y luego de que acabara su relación con la cantante Karol G inició una nueva con Yailin 'la más viral'. Incluso, se casaron en junio del 2022.

Anuel AA

Sin embargo, el puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al afirmar en el programa ‘El gordo y la flaca’ de Univisión que ya no estaba saliendo con Yailin, pero que eso no significa que no vaya a cuidar a su pequeña cuando nazca.



En las redes sociales del programa subieron un video en el Anuel AA dice: "Estoy esperando a mi hija, estoy super feliz, Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos".



En medio del mismo video, aprovechó para responder a un rumor que se ha viralizado en redes sociales durate los últimos meses y es que la colombiana Melissa Vallecilla asegura que tiene una hija del cantante.



“Si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina, porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película bien cabro*** para hacerte famosa o si el plan era sacarme millones; si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma, porque ese tiro te salió por la cu***", aseguró en un live que realizó desde su cuenta.



No obstante, el reguetonero no dijo el nombre de Melissa, solo hizo el comentario hablando de "esa muchacha".



Por su parte, Vallecilla también se pronunció por medio de sus redes sociales: "“Lo que sos es un hablador. Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija. ¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? ¡Porque ahí sí quedas bien pisoteado! Ahí tienen al ‘muy real’. ¿No dizque yo estaba mintiendo? Todo el hate que tiraban, ¿dónde están los que decían que él no era capaz de negar su sangre? Ahí tienen para que no se dejen engañar de porquerías", escribió.

Melissa tiene 28 años y su nombre ha tomado cada vez más fuerza desde que aseguró que estaba embarazada y que el papá de su hija era Anuel. Incluso, llegó a asegrar que sostuvo una relación con el cantante mientras estaba con Yailin.



Nació en Houston, Texas, (EE. UU.), pero tiene raíces colombianas. según lo dijo a la revista ‘People’ y también estudió Finanzas, profesión que ejerció durante un tiempo.



“Desde que empecé a ejercer mi carrera, trabajé en compañías de petróleo, en los departamentos de contabilidad. Esa carrera requiere mucho tiempo y pues ya soy mamá, así que pienso trabajar en otras cosas que también me gusten y no me quiten tanto tiempo", aseguró.



Con respecto al tema de su hija y el parentezco con Anuel AA, afirmó que el cantante responde por la bebé: ""Sí, claro, él ayuda en referencia a lo de la manutención", dijo para el mismo medio.



Sin embargo, hasta ahora, el puertoriqueño no ha reconocido que esta sea su hija públicamente.

