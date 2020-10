A alemán que ama a Colombia le negaron visa para volver a nuestro país

Dominic Fabián Wolf es un joven alemán que se dedica a hacer videos en YouTube sobre la cultura colombiana. Recientemente publicó un clip en el que informaba que, aunque lleva cinco años viviendo en Colombia, le negaron la visa de residente.



El ‘youtuber' tuvo que viajar a Alemania en abril para atender una situación familiar, pero en sus redes sociales comunicó que el próximo 10 de octubre regresaría a territorio colombiano.



(Siga leyendo: ¿En qué consiste la Lotería de Visas 2022 anunciada por EE. UU.?).

Wolf compartió con sus seguidores un correo electrónico en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores le informaba que su solicitud de visa tipo R había sido negada.



Entre otras posibilidades, para acceder a este visado las personas deben llevar más de cinco años viviendo en el país o deben tener inversiones en el mismo por más de 650 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con la página de la Cancillería.



“Llevo cinco años pagando visas, pagando impuestos. He creado una empresa exitosa que lleva turismo sostenible a Colombia. He creado empleo y también he creado mi propia fundación para ayudar a la comunidad vulnerable”, dijo el alemán en su video.



(Le puede interesar: Colombianos podrán ingresar a Indonesia sin visa).



A través de Twitter la Cancillería aseguró que el consulado de Colombia en Frankfurt le negó la solicitud a Wolf debido a que no cumple con la totalidad de los requerimientos, pues “la persona debe haber permanecido en Colombia de forma continua e ininterrumpida por cinco años y al no cumplirse ese requisito no se admite la solicitud inicial”.

En este sentido, el Sr. Wolf puede aplicar a la modalidad de visa que corresponda a su situación. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 2, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Asimismo, la entidad manifestó que el ciudadano alemán debe solicitar “la modalidad de visa que se ajuste a su situación”.



“No estoy pidiendo que me den una visa más fácil solo porque hago videos virales sobre Colombia. Lo único que yo quiero es que me traten igual a los demás extranjeros”, manifestó Wolf.



Sostuvo que en 2018 solicitó una visa de migrante tipo M, pero “no me la dieron por tres años como a los demás extranjeros, aunque yo cumplí con todos los requisitos según la ley”.



(Le puede interesar: Aumentó porcentaje de visas negadas a colombianos por EE. UU.).

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Dominic expresó que sigue pagando impuestos, arriendo y seguridad social y pidió ayuda para solucionar su estatus migratorio. “Por un lado, necesito la salud y el bienestar de mi familia. Por otro lado, necesito vivir en Colombia. No necesito más. Colombia es el único país donde yo sí me siento en casa”.



Por su parte, sus seguidores crearon una petición virtual en el portal change.org para que le sea otorgada la residencia al ‘youtuber’.



(Además: Reino Unido negará visas de trabajo a quienes no hablen inglés).



“No tengo palabras para agradecer todo el apoyo y todos los mensajes bonitos. Espero que eso se pueda solucionar, que pueda conseguir mi visa y regresar a casa”, escribió Dominic en su cuenta de Instagram.

Tendencias EL TIEMPO