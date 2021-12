Cada año, los estadistas de la plataforma de contenido para adultos PornHub publica el récord de visualizaciones, contenidos, búsquedas y el ponderado de países a nivel mundial que entraron a su plataforma a ver material con más frecuencia.

Este año hubo cambios considerables en el ranking, siendo México el que más subió en el listado: este país norteamericano ascendió cuatro posiciones y quedó en sexto puesto entre los 20 países que más audiencia pornográfica tiene a nivel mundial.



Colombia también tuvo un crecimiento considerable de audiencia en la página para adultos. Vale destacar que, hasta el año 2019 y 2020, el país ni siquiera aparecía entre el top 15 de países con más usuarios en este tipo de plataformas.



Ahora está en un puesto alto.

Algunos datos a nivel mundial

Estados Unidos sigue siendo el país con más audiencia en PornHub. De segundas quedó Reino Unido y Japón cerró el podio de los países que tuvieron más flujo en la plataforma durante todo este 2021.

Países que más consumen Porno Foto: PornHub

Entre los países latinoamericanos que resaltan en la métrica aparece México, ocupando la sexta posición; Brasil, con el décimo puesto; Argentina, ubicada en la decimosexta casilla, y Colombia, está posicionada en la decimoséptima plaza.



Siendo así, Colombia se establece en el top 20 de naciones que más consumen porno, al menos desde PornHub, a nivel mundial.



Según menciona la plataforma, el consumo de videos para adultos disminuyó casi 9 minutos y 55 segundos en comparación con el tiempo medio de visualización de 2020.



Sin embargo, pueden ser datos no tan completos, pues no se tienen en cuenta factores como la calidad del internet de algunos países o la facilidad para acceder a estos contenidos.



“En todo el mundo, y de hecho en la mayoría de los países que hemos estudiado, el domingo es el día más popular para visitar Pornhub, mientras que el viernes suele tener el menor tráfico. Mucho de eso tiene que ver con las horas que la gente prefiere para ver pornografía. Las horas pico de visualización son típicamente de 10 p.m. a 1 a.m., pero los fines de semana (ya que las personas tienden a quedarse despiertas más tarde y dormir más), el tiempo de visualización cambia a las horas de la mañana”, enfatizó el texto de la medición.

Las mujeres vieron más pornografía en 2021

Otro de los aspectos a resaltar fue el aumento de los usuarios femeninos que ingresaron a ver pornografía durante el año en PornHub.



Comparado con el 2020, las mujeres presentaron un aumento del 5 %, lo que significa un rango del 35 % del total de la audiencia de la plataforma.



El ‘top cinco’ de países que tiene mayor audiencia femenina en PornHub lo componen Filipinas, con el 52 % de audiencia en ese país; Colombia, con un 49 %; Argentina, con 47 %; México, con 43 % de espectadoras, y Ucrania, el cual pondera un rango de visitantes del 42 %.

Como resultado, parece que se está produciendo más pornografía dirigida a una audiencia femenina FACEBOOK

TWITTER

Filipinas es uno de los casos más llamativos dado que la balanza ‘se cambia’ por completo: son las mujeres quienes consumen más porno que los hombres. En este caso, el público femenino filipino de PorHub representa más de la mitad de la audiencia consumidora de pornografía en este país asiatico, según las cifras de la página para adultos.



Además, entre la audiencia de ambos géneros se comparten las estadísticas de algunos actores y actrices más vistos como Lana Rhoades, Abella Danger o el actor español Jordi.



“Nos estamos moviendo hacia la adopción de la sexualidad femenina y las mujeres se sienten más merecedoras de placer. Como resultado, las mujeres están más abiertas a explorar su sexualidad y hay menos estigma en torno a ver pornografía. Más mujeres se sienten empoderadas y están explorando cómo el video correcto puede ayudarnos a facilitarlo. Como resultado, parece que se está produciendo más pornografía dirigida a una audiencia femenina ", mencionó Niki David- Flainboom, escritora y educadora sexual, en conversación con PornHub.

