'Cada noche era eterna': colombianos sobre su participación en 'Supervivencia al desnudo'

En un giro radical de los programas de competencia, Supervivencia al Desnudo Latinoamérica ha llevado la experiencia de sobrevivir a extremos inimaginables.

Recientemente dos valientes colombianos que se aventuraron en este reality sin precedentes hablaron con EL TIEMPO para compartir su experiencia: Camilo Morales y Yenny Sanín.

La competencia desafía a los participantes a sobrevivir en condiciones extremas y sin ropa, llevándolos a sus límites físicos y mentales.

Camilo Morales, de 39 años, es un guía de turismo extremo con una gran experiencia en supervivencia, gracias a haber crecido en entornos naturales.

Por otro lado, Yenny Sanín, de 38 años, es entrenadora personal. Su experiencia en deportes extremos como carreras de bicicleta, rafting y senderismo la ha preparado para desafiar sus límites en la búsqueda de sus objetivos.

Los colombianos aseguran que los momentos más difíciles están relacionados con la noche, el frío y los mosquitos, que interferían con el pleno descanso. Así mismo, relatan que cada jornada representaba un completo reto, en especial las noches.

"La noche era infernal. De hecho, en algún momento, cuando una ola de mosquitos estaba sobre nosotros, intenté ponerme barro, intentamos hacer humo, me metí al agua hasta acá (señalando a la altura de su cabeza) entonces de aquí para arriba me picaban los zancudos, cada noche era eterna”, explicó Morales.

La competencia se llevó a cabo en un entorno selvático de Colombia, donde los participantes se enfrentaron a desafíos que iban desde la escasez de alimentos hasta la convivencia con la naturaleza salvaje.

Esta segunda temporada, que se estrenó el jueves 7 de marzo Discovery y el 29 de febrero en Max, documenta en siete episodios cómo los participantes tuvieron que sobrevivir en la vasta región del Vichada, parte de la gigantesca cuenca del río Orinoco.

Los participantes resaltaron que la clave para el trabajo en equipo fue la comunicación, ya que pasaron los 21 días del reto con personas de origen mexicano a quienes no conocían.

“La mejor herramienta que tuve durante estos 21 días fue hablar con Alejandra, que era mi compañera de México, desde un principio lo hablamos y de esa manera llegamos a planes en concreto. Lo importante es funcionar”, cuenta Camilo sobre su experiencia en cuanto al trabajo en equipo.

También destaca que fue una experiencia bastante enriquecedora a nivel cultural y personal.

¿Qué enseñanzas se llevan a su vida cotidiana con este reto?

Camilo: “Seguir creyéndole a ese coraje instintivo y a lo que realmente me apasiona, que fue lo que me llevó allá. Esto no fue un capricho. Digamos que esto termina siendo el resultado de toda mi vida de aventura, entonces creerle un poco a eso y no dejarme llevar por lo que me dicen o por lo que parece, si yo siento la corazonada y siento la emoción por lo que estoy haciendo, avanzar de frente".

Yenny: “El cuerpo hace lo que la mente le ordene. Sí tú le dices ‘oiga, tiene que aguantar 21 días sin comer', se los aguanta. Entonces el aprendizaje es que el cuerpo siempre hará lo que la mente le ordena” .

¿Qué los motivó a participar?

Yenny: "Yo decidí hacerlo porque quería saber sí esa era una prueba en la que yo me iba a quebrar".

Camilo: "Creo que una de las virtudes del hombre es ir más allá y crecer cada vez más. Desde que soy pequeño trabajo en el monte. Me siento muy muy afortunado de poder haberme puesto a prueba en semejante carrera. Esa fue la motivación, simplemente que debo ser mejor".

¿Recomendarían a esta la experiencia?

Yenny: "Yo creo que a todo el mundo le diría como vaya, arriésguese y pruebe que sí puede. Lo que pasa es que uno está siempre cómodo y no nos gusta la incomodidad, pero yo le diría a todo mundo que lo hiciera".

Camilo: "El consejo que le daría a las personas que van a ver esto es que se arriesguen a la aventura, a no tener nada planeado, sino solo la convicción de que creen que lo pueden hacer. No hace falta un kit de supervivencia que es lo que te venden hoy en día para sobrevivir. Hay un montón de habilidades e información que sí podemos usar allá. La invitación es que vayan a la aventura que sea, sea un páramo, un parque, una montaña… Algo que sea fuera del margen de la comodidad que vayan y lo hagan. No hay mejor sensación que llegar a la casa después de haber sobrevivido a lo que sea".

