Colombia, en el listado de los países que toman licor en el mundo

Un reciente estudio, derivado de una encuesta realizada por Global Drug Survey (GDS) en el año 2019, dio a conocer cuáles son los países que consumen bebidas alcohólicas.



Fueron 100.000 participantes, de 25 países, a quienes se les realizó la consulta por su consumo personal de alcohol. Los resultados mostraron que el Reino Unido es donde se registraron más borracheras en el 2019.



Los testimonios de los encuestados se dieron entre los meses de noviembre y diciembre de 2019, justo antes del inicio de la pandemia del nuevo coronaviru.

El análisis ubica a las regiones británicas de Escocia e Inglaterra en primer y segundo lugar, respectivamente. Juntos doblaron el número de borracheras registradas en países como España, Italia, Portugal y Colombia.



Así las cosas, escoceses e ingleses aseguraron haberse emborrachado hasta ver afectadas sus facultades físicas y mentales, a tal punto de “perder el equilibro y el habla racional”, al menos unas 33 veces al año.



Esta es la razón por la cual representan la mayor tasa de población alcoholizada de gravedad, entre los países analizados en el estudio.

Para Adam R.Weinstock, fundador de la Global Drug Survey, de Londres, los datos que ubican al Reino Unido en el primer lugar se dan debido a una cuestión cultural, pues asegura que el licor no es visto como un acompañante único de festividades.



¿Dónde se ubica Colombia?

Colombia tiene uno de los índices más bajos del listado. Foto: iStock

Por su parte, la menor tasa de población alcoholizada de gravedad se dio en Sudamérica. Según la compañía de investigación independiente, Colombia, con una calificación de 6,5, y Argentina, con uno de 6,9, registraron los índices más bajos en el listado.



Así las cosas, Colombia se ubicó en el puesto número 25 del listado: en los análisis se reportó que 40 % de los participantes colombianos aseguraron no haber estado altamente alicorados ni una sola vez en 2019.



GDS también analizó el consumo de otras sustancias psicoactivas. Después de el alcohol (94 %), lo que más consumieron los encuestados durante 2019 fue cannabis (+ de 64%) y tabaco (con un 60,8%).

