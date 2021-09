Este fin de semana, carrera de drones en Bogotá

Este sábado 11 de septiembre, en la Escuela de Aviación Indoamericana, se desarrollará la "Colombian Drone League", una carrera de drones que reunirá a doce pilotos para competir en Bogotá.



Con este evento, se busca incentivar la consolidación de una liga profesional en la disciplina.

La competición del sábado se desarrollará en la sede de la Escuela de Aviación Indoamericana, ubicada en la calle 39 con carrera 14, en Bogotá. Dicha institución está autorizada para certificar a pilotos de drones.



Entre las 8 am y las 5 pm, los pilotos participarán en dos categorías, que se diferencian según el tamaño de los vehículos aéreos no tripulados. En esta ocasión, la competencia no admitirá público debido a la pandemia de coronavirus.



“El objetivo de este evento es consolidar una liga profesional de carreras de drones en Colombia", explicó Jhon Martín, líder de 'Colombiadrone Club', organizador del evento.



En la mañana del 11 de septiembre, los pilotos realizarán pruebas de reconocimiento de la zona. Ya en horas de la tarde se dará inicio a las carreras. Los doce pilotos participará en grupos de cuatro participantes y de acuerdo con la categoría. La eliminación se hará según el orden de llegada en diferentes rondas, las cuales constarán de tres vueltas al circuito que está conformado por varios obstáculos.



La de este fin semana será la primera de cuatro carreras que están programadas en Bogotá y Medellín para lo que queda de este año. Según Martín, la próxima será también en la Escuela; la tercera, en el Autódromo de Tocancipá y la última, en la Universidad Pascual Bravo de Medellín.



El vocero explica que, en estas carreras, se buscarán los mejores pilotos para representar a Colombia como liga deportiva.



La actividad de pilotar drones de carreras se viene desarrollando desde el año 2011 en varios países. Hoy, las ligas más reconocidas son Drone Racing League (DRL), en Estados Unidos, y Drone Champions League (DCL), en Europa y Asia.



