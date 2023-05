En un mundo cada vez más enfocado en la teoría y la educación académica, un colegio en Paraguay está ganando reconocimiento por su enfoque en la enseñanza de habilidades prácticas a sus estudiantes.



Ubicada en Ciudad del Este, esta institución ha compartido en sus redes sociales imágenes de sus alumnos aprendiendo a planchar y utilizar electrodomésticos, entre otras actividades.



En el enfoque del colegio Sembrador Ciudad del Este ha demostrado que la educación no se limita únicamente a las asignaturas teóricas, sino que también puede proporcionar a los estudiantes las herramientas para enfrentar los desafíos de la vida diaria.



En una reciente publicación en su cuenta de Facebook, mostró a los estudiantes de sexto grado planchando ropa.



Las fotos estaban acompañadas de un texto que destacaba la importancia de desarrollar estas habilidades, enfatizando su papel en la formación de la autonomía y el desarrollo motriz de los jóvenes.

Las palabras de apoyo a la iniciativa en las redes sociales no se hicieron esperar. "Qué lindo ver esto", "esa materia me faltó en la escuela", "excelente", "es bueno aprender cosas útiles", "me encanta, a los niños hay que enseñarles a ser independientes", fueron algunos de los que llenaron la sección de comentarios de la publicación.



Según los usuarios en las redes sociales, esta iniciativa es algo que debería ser imitado por otros colegios, ya que le puede proporcionar una educación integral y valiosa.

La importancia de enseñar habilidades prácticas a los estudiantes no pasa desapercibida en la sociedad actual.



Este colegio en Paraguay ha captado esta necesidad y está haciendo la diferencia al equipar a sus alumnos con capacidades que les serán útiles en el futuro.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

