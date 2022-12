La mudanza a París para la familia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo implicó una serie de nuevos desafíos. La semana pasada, la rosarina publicó una imagen en su cuenta de Instagram sobre el último día de colegio de la semana de Thiago (de ocho años), Mateo (de cinco años) y Ciro (de tres años).



La pareja eligió la American School of Paris para que los pequeños no sientan el cambio abrupto, dado que en España asistían al British School of Barcelona, una institución cuya propuesta es muy similar.

Según indica la institución en su página web, se destacan por impartir una “educación estadounidense” con una comunidad internacional. Además, aseguran que todo se desarrolla en un entorno pacífico y poseen campus con verde para hacer más amena la enseñanza.

Por lo que puede apreciarse a través de sus redes sociales, el colegio tiene seis canchas de fútbol, una de tenis, voleibol y espacios recreativos donde los más pequeños pueden practicar otros deportes y hacer tareas extracurriculares.



American School of Paris especifica que los menores de cinco años pueden explorar y dibujar en los jardines en la clase de francés, plantar vegetales en ciencias y disfrutar del campo durante la educación física.

Las instalaciones están a 32 kilómetros del centro de la capital francesa. Los profesores aprovechan todo lo que tiene París y las regiones circundantes para enriquecer la experiencia educativa a través del mundo real. Así, los estudiantes visitan el Parc de Saint Cloud, el Musée d’Orsay, los jardines de Monet en Giverny, los mercados y las granjas locales.



Para aplicar a una vacante, se debe abonar una tarifa obligatoria de 1400 euros en el momento de la solicitud. La institución aclara que no es reembolsable, incluso si el niño no es aceptado. Por otro lado, se debe pagar una tasa de evaluación por cada alumno de 12.200 euros, que se cobra únicamente el primer año. El colegio también especifica que los fondos que se recaudan en esta instancia se destinan al mantenimiento de los edificios y terrenos.

Un detalle no menor es que, para reforzar las medidas de seguridad, los padres deben pagar además una tasa de 1.700 euros por estudiante. Según aclaran, este valor cubre los gastos de protección adicionales en los que incurre la escuela, sobre todo después de los eventos del 11 de septiembre de 2001 y la actualización del plan Vigipirate -alertas contra posibles atentados- en 2015, por lo que invierten fuertemente en infraestructura y personal capacitado.

La matrícula para niños mayores de cinco años es de 30.400 euros: es el caso Thiago y Mateo. En tanto, para los de tres años tiene un costo de 19.000 euros, que sería aplicable a la edad de Ciro. El instituto también ofrece materias extracurriculares, excursiones y clases de refuerzo, como francés o inglés para los no nativos que se cobran 5.490 euros por alumno.



Si solo se toma en cuanta los valores para la inscripción, Messi debió pagar más de 100.000 euros para que sus tres hijos pudieran comenzar su nuevo curso.

La Nación (Argentina) / GDA