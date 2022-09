La cantante cubanoestadounidense Camila Cabello por estos días acompaña a Coldplay como una de las teloneras éstelares.

En la presentación en Bogotá de este 16 de septiembre, la cantautora acompañó a la agrupación en su gira ‘Coldplay Music of the Spheres World Tour'.



“Que chimba estar en Bogotá. Esta es mi primera vez en Colombia (…) acabo de llegar y estoy desesperada por volver. Son tan lindos”, aseguró la cantante durante su presentación.



Camila cantó varios de sus éxitos, como ‘Never be the same’, ‘Havana’ o ‘Señorita’.



(Puede leer: Coldplay en Bogotá: reviva el minuto a minuto y vea fotos del primer concierto).



Durante el show, la cantante también estuvo a punto de 'mostrar de más' sin querer. Aunque el momento no fue tan evidente, Camila dijo al público "casi se me sale la teta", mientras estaba bailando en el escenario y por un instante se acomodó el escote.



El momento fue registrado en video por algunos de los asistentes al evento y se compartió en redes sociales. Al parecer, los usuarios valoraron su sinceridad e hicieron algunos comenterios como: "Y lo dice en español para que la entiendan" o "Como no amarla".



Lo cierto es que esta no será la única vez que los colombianos podamos ver a Camila y disfrutar de su música y forma de ser. Hace poco, la madre de Cabello, Sinuhé Estrabao, le dio a entender a los fans que regresarían a Colombia en el tour ‘Familia’, que anunciaron a principios de 2022.

