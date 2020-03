La creativa campaña para ayudar a los recicladores en la cuarentena

Una de las medidas de prevención de contagio del nuevo coronavirus que tomó el Gobierno nacional decretó el aislamiento obligatorio para las personas mayores de 70 años. Esto quisiere decir que ni siquiera pueden salir así apelen a alguna de las excepciones que aparecen en el decreto de cuarentena obligatoria.



Dentro de ese grupo de adultos mayores hay muchos recicladores, quienes viven de la recolección que realizan a diario y que, a causa de la situación actual, deben permanecer en casa.



Es así como nace 'Reciclando amor', una iniciativa ideada por 'Marce, la recicladora', la primera recicladora 'youtuber', que busca enseñar y entretener a la ciudadanía a través de contenidos relacionados con la clasificación de residuos.

La campaña, lanzada el 24 de marzo a través de su cuenta de Instagram, busca ayudar a los recicladores de la tercera edad que están pasando por dificultades económicas. El objetivo principal es lograr conectar a las personas que se quieran unir a la causa con una familia de 'reciclamores', como los llama 'Marce', para hacerles llegar un mercado.



(Le puede interesar: Integrante de la banda colombiana Morat dio positivo para coronavirus)

A través de un video, invita a los colombianos ha poner un granito de arena y ayudar a las personas que están pasando por un momento difícil. “Estoy muy feliz porque en esta época he visto que muchos colombianos tienen la intención de ayudar. Eso es muy hermoso, muy bonito” dice 'Marce' en la publicación.

Existen dos maneras de apoyar la iniciativa: la primera, consiste en consignar una suma voluntaria a una cuenta bancaria que se empleará en la compra del mercado que posteriormente se le hará llegar a la familia. En la segunda, el voluntario se encarga de comprar lo que le gustaría obsequiar y se le proporcionarán los datos del reciclador para poder enviarle la donación.

'Marce' es un personaje creado por Sara Samaniego, una realizadora audiovisual que decidió enseñar a la ciudadanía a reciclar y, en el camino, dignificar la labor del reciclador.

En su canal de YouTube, 'Marce, la recicladora' cuenta con varios videos educativos relacionados con la separación de residuos, incluyendo el uso adecuado de las bolsas y las canecas, el uso del pet y el tetra pak, entre otros.

¿Cómo es el día a día de los recicladores en medio el aislamiento obligatorio?

Mientras el país está cumpliendo el decreto de cuarentena, los recicladores de Bogotá siguen prestando su servicio, lo que quiere decir que se mantienen las rutas de recolección puerta a puerta, adoptando las medidas correspondientes para realizar el manejo de residuos.

En Colombia, hay registradas 319 organizaciones en el Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las cuales agremian a más de 30.000 recicladores. Foto: Óscar Bernal. Archivo EL TIEMPO

En el caso de Rita Pulido, una operaria de reciclaje, de 59 años, la situación en medio de la cuarentena ha dificultado su labor. “Muchos de los establecimientos donde uno recoge el reciclaje, prácticamente, están cerrados, lo cual afecta nuestra situación económica. Además, los centros de acopio que siguen trabajando son reducidos por lo que conseguir el sustento diario es más difícil”.

El problema también radica en que gran parte de este grupo son adultos mayores de 70 años. Por lo que, al no poder salir a laborar, las rutas en las que generalmente laboran corren el riesgo de perderse.



Es por eso que algunas organizaciones pertenecientes a la Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá (Arub) han optado por asignar operarios que se encarguen de trabajar la zona correspondiente a los adultos mayores.

Los recicladores estarán pasando con normalidad. Por lo que, es importante continuar con las separación adecuada de los residuos para no solo no afectar la salud de los trabajadores, sino para no generar más contaminación.



“Muchos ciudadanos prefieren echar todo al camión de la basura sin separar el material aprovechable, mismo que va a llegar al relleno y demorar en descomponerse", señala Flor Ramírez, líder de la asociación Reciclosocial.

Ramírez hizo énfasis en que este es un llamado a la ciudadanía para despertar conciencia sobre el manejo de los residuos en medio de esta emergencia sanitaria, pues el reciclaje contribuye a prevenir la expansión del virus.



Se recomienda tener especial cuidado con los tapabocas y guantes, ya que corresponden a residuos de riesgo biológico, por lo que es necesario desecharlos en una bolsa diferente, debidamente marcada, para que los recicladores puedan evitar el contacto con estos elementos.

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, los recicladores podrán salir a las calles en tanto lleven consigo sus documentos en regla. Así mismo, anunció, como parte de los auxilios que serán distribuidos, una ayuda de $ 150.000 por canasta de ingreso mínimo para vendedores ambulantes, recicladores mayores de 70 años y artistas callejeros.



JESSIKA RODRÍGUEZ

Tendencias EL TIEMPO

Escuela de Periodismo de EL TIEMPO