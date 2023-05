Hace varios días se han comenzado a divulgar por medio de las redes sociales, videos y propagandas de lo que será la nueva y esperada temporada de ‘MasterChef Celebrity’, la cual estará en el televisor de los colombianos en los próximos días, con exactitud el 29 de mayo.



Desde su primer anuncio, el 'canal RCN', dio a conocer todos los participantes famosos que tendrá esta competencia gastronómica, la que tiene como objetivo principal hacerle pasar buenos momentos a todos los colombianos en las horas de la noche, y por supuesto hacerle competencia al Canal Caracol, el otro programa nacional más visto del país.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el grupo de MasterChef Celebrity 2023. Foto: Canal RCN

(Tenemos para usted: 'MasterChef Celebrity 2023': participantes, fecha de estreno y cómo ver el 'reality'

Como ya se sabe, una vez más los jueces a calificar los platos de los concursantes serán Nicolás Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, acompañados de la famosa presentadora Claudia Bahamon, pues estos por su carisma y gracia han logrado conquistar el corazón de más de un colombiano.



Por medio de videos en las redes sociales, varios famosos han compartido pequeños adelantos en los que se pueden ver algo de lo que les espera a los fans. Uno de estos, y el más llamativo, es el reciente video que publicó Claudia Bahamon en su Instagram, ya que literalmente muestra cómo la cocina se está incendiando por algo que ocurrió.



En medio de los gritos de los presentes, Claudia y Nicolas Zubiría actuarían como bomberos para salvar a todas las personas que se encontraban en el recinto con un extintor, hecho que aparte de dar miedo y temor, género en los cibernautas bastante gracia, pues les causó risa como esta pareja de presentadores se enfrentaron a las llamas.

(Siga leyendo: Así lucen los participantes de 'MasterChef Celebrity' en fotos inéditas).

“¡Puedo asegurar que las dos personas más competitivas e inmaduras que tiene la competencia somos Nico y yo! Ahora, me parece que ‘Canal RCN’ sabiendo esto es demasiado irresponsable al ponernos en este lugar a nosotros dos y más a Nico, al mando de un extintor para apagar el fuego”, dijo Bahamon en su publicación con un tono gracioso, no sin antes decirles a los seguidores del programa que si querían seguir viendo todo lo que ocurre detrás de cámaras.



Gracias a esta publicación, todos los fanáticos del programa gastronómico salieron a la luz, puesto que esperan con ansias el poder ver todo lo ocurrido con los nuevos participantes.



El video tan llamativo y gracioso fue publicado hace dos días y para sorpresa de la presentadora, ya acumula 1.3 millones de reproducciones y la cifra de 36 mil me gusta. Obviamente, los comentarios de los colombianos no faltaron, pues algunos ya no aguantan la espera para ver su programa favorito.

(Le puede interesar: Ramiro Meneses: ¿por qué no le tenía miedo a 'Tatán' Mejía en MasterChef?).

“Pongan más de eso y empiecen ese programa a ver si tenemos algo para ver a las 8 de la noche”, “Los dos pueden ser bomberos voluntarios”, “Cuando sale ‘MasterChef’ ya quiero verlos todas las noches, aunque no me guste la cocina”, son algunos de los comentarios más destacados de la publicación.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

‘MasterChef Celebrity’: este es el concursante del programa que se casó

‘MasterChef Celebrity’: Jorge Rausch publicó una foto de cuando tenía pelo

‘MasterChef’: el mensaje de Carla Giraldo a Ramiro Meneses tras la final