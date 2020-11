Video: iba en un bus con su novia y se encontró con su esposa y suegra

En un video quedó registrado el momento cuando dos mujeres golpearon a un hombre que se movilizaba en compañía de su novia en el transporte público de la ciudad de Castaños, en el estado de Coahuila (México).



Más adelante, las imágenes dejaron claro que las mujeres que insultaron y agredieron al hombre eran la esposa y la suegra de éste.

Fernando, como fue identificado en la grabación el sujeto, en aras de proteger a su compañera de las agresiones de su esposa y su suegra, se sentó en las piernas de esta última y recibió todos los golpes.



(Le puede interesar: Sacerdote tuvo un ataque de risa en plena eucaristía virtual).



“¿No te duele lo que me hiciste? ¿No te duele, Fernando? Abandonaste a tu hijo y me dejaste embarazada por esta”, reclamó la esposa.



Asimismo, la suegra de Fernando señaló con el dedo mientras gritaba a la novia de su yerno.

Imagínate vivir en Suiza y perderte la novela de las 5 pm en el camión pic.twitter.com/cqKt28Lh6j — ‎ 【ıllı☆Panqué Rockstar☆ıllı】 (@panque_rockstar) November 21, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



“Yo soy la madre de ella. Tu eres madre también. Lo vas a pagar bien caro”, dijo.



Luego de varios empujones, la esposa comenzó a gritar cada vez más fuerte y se subió en una de las sillas del bus, que aún seguía en movimiento.



En repetidas ocasiones, la suegra pidió a los demás pasajeros que llamaran a la policía, sin embargo, la grabación no da cuenta de cuántas personas había dentro del vehículo y si estas atendieron el pedido de la mujer.



(Además: Video: quiso robarse tapa de alcantarilla, pero se cayó en el hueco).



“Cálmate. Cálmense las dos, te vas a hacer daño”, repitió Fernando en varios momentos del video.

Abandonaste a tu hijo y me dejaste embarazada FACEBOOK

TWITTER

La mujer, de quien se dio a conocer en la grabación que tiene cuatro meses de gestación, se dejó llevar por la furia y lanzó una patada hacia Fernando. En ese momento, su madre trató de calmarla, pero la discusión continuó.



“Dime si no tengo razón, dime Fernando. Abandonaste a tu hijo ¿no lo ves?”, le gritó la mujer a su esposo.



Las reacciones en redes sociales no dieron espera y el video ya tiene más de 140.000 reproducciones en Twitter.



“Imagínense vivir en Suiza y perderse la novela de las 5 p.m en el bus”, comentó el usuario @panque_rockstar.



(También: 'Influencer' les dio paletas de jabón a adultos mayores en Cartagena).



Asimismo, la particular situación causó que los internautas crearan varios memes al respecto.

El profesionalismo del chofer es notable 👏🏻 pic.twitter.com/gQZQ17WkRJ — ‎ 【ıllı☆Panqué Rockstar☆ıllı】 (@panque_rockstar) November 22, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).

Tendencias EL TIEMPO